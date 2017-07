Lousteau: "Si se le gana a Cristina, ¿por qué la economía va a arrancar?"

El precandidato a diputado nacional por la Capital Federal Martín Lousteau cuestionó la polarización entre el Gobierno y el kirchnerismo, al señalar que para que lleguen inversiones al país se necesita que "el proyecto sea mejor" que el del resto de Latinoamérica, y sostuvo que no se trata sólo de "ganarle a Cristina".

"La polarización es calamitosa", señaló el postulante de Evolución Ciudadana en diálogo con radio Mitre. Planteó que "lo que necesitan los empresarios extranjeros para invertir es que el proyecto sea mejor que el de Colombia, que el de Chile; no ganarle a Cristina".

El ex embajador en Estados Unidos abundó en su crítica al enfrentamiento entre el Gobierno y la ex mandataria, lo que consideró útil sólo en el plano electoral para el oficialismo.

"Si se le gana a Cristina, ¿por qué la economía va a arrancar?", se preguntó". La polarización, dijo el precandidato, "es una táctica electoral" que, como tal "puede ser excelente, pero para resolver los problemas es un desastre".

Sobre sus diferencias con el rumbo del Gobierno, Lousteau afirmó que las planteó a Mauricio Macri y a Marcos Peña. "Si hay algo que no me pueden decir es que cuando estoy adentro no digo las cosas. He hablado con la Jefatura de Gabinete, con el propio Presidente, de por qué la economía no arranca".

El precandidato a diputado planteó sus diferencias en materia económica con el oficialismo y resaltó que existe "despilfarro del Estado en cada uno de los lugares", aunque hizo hincapié en el ámbito porteño, al cuestionar que se destinen "cuatro millones y medio de pesos por día a publicidad".

Acerca de Carrió: "Cuando fue la suba de tarifas habló y, con el aumento del combustible, no. Hay una contradicción"

El líder de Evolución Ciudadana, quien no logró que el oficialismo porteño lo habilitara a competir en una interna, aseguró: "He visto despilfarro del Estado en cada uno de los lugares, lo que no quiere decir que tengamos que bajar el gasto en sí".

Lousteau marcó algunas dependencias en las que consideró que los recursos del Estado se malgastan y puso de ejemplo el dinero que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta destina a la publicidad de sus actos de gobierno. "En la ciudad, cuatro millones y medio de pesos por día en publicidad me parece un despilfarro", señaló. Y dijo que ese dinero "podría invertirse en un tomógrafo o en curar la boca de los chicos de primer grado que tienen caries".

El ex embajador en Estados Unidos cuestionó, además del destino de los fondos públicos, el aumento de los combustibles, que subirán desde mañana (7,2% las naftas y 6 por ciento el gasoil) y, en esa crítica, incluyó un dardo para Elisa Carrió, precandidata a diputada nacional por el oficialismo: "Cuando fue la suba de tarifas habló, y con el aumento del combustible, no. Hay una contradicción", planteó.