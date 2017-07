Desde el fin del cepo cambiario, las reservas del Central subieron 100% En junio finalizaron en u$s 47.994 millones desde los u$s 24.141 millones que registraron al momento que terminaron las restricciones cambiarias impuestas por el kirchnerismo. En lo que va del año, la cifra ascendió en u$s 9.222 millones.