Parlamento británico aprueba programa de gobierno de May

Con los votos de la mayoría conservadora y sus nuevos socios del DUP norirlandés, la Cámara de los Comunes británica aprobó el programa legislativo para los próximos dos años del gobierno de la primera ministra británica, Theresa May.

El programa presentado por la reina Isabel II a la Legislatura la semana pasada incluía 27 proyectos de ley a tramitar en los próximos dos años –entre ellos ocho relativos al Brexit– y fue aprobado ayer por 323 votos a favor y 309 en contra.

Fue la primera votación tras las elecciones generales del 8 de junio, en las que May perdió la mayoría absoluta y quedó en una posición de debilidad que la obliga de ahora en más a gobernar en minoría: el lunes acordó el apoyo de los diez diputados del Partido Democrático Unionista (DUP), a cambio de financiación adicional para Irlanda del Norte –1500 millones de libras (1700 millones de euros)–.

Debido a esa frágil representación conservadora, May incluso tuvo que regresar antes de una reunión a la que asistía en Berlín para preparar la próxima cumbre del G20 en Hamburgo, a fin de votar junto con sus diputados su programa de proyectos de ley para este periodo de sesiones.

Una vez aprobado este programa, la jefa del Gobierno, –siempre que cuente con el apoyo del DUP y que no haya rebeliones entre los conservadores– podrá sacar adelante sus proyectos de ley, como la Gran Ley de Derogación, que revocará el Acta de Comunidades Europeas de 1972 – que autorizó el ingreso del Reino Unido en la Unión Europea (UE)– y que convertirá en británicas las leyes comunitarias, además de poner fin a la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia.

Otros textos destinados a materializar el Brexit, haciendo que el Reino Unido recupere la gestión sobre ciertas áreas clave, son unas leyes de pesca, agricultura, aduanas e inmigración, que se detallarán cuando se sometan a trámite.

También se incluye un proyecto de ley de Comercio Internacional que permitirá al Reino Unido cerrar acuerdos con otros países cuando salga de la UE, y otro de Garantías Nucleares, para asegurar que las autoridades británicas velan por la seguridad en ese sector.