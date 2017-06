Gran Bretaña analiza si la fusión Fox/Sky le da demasiado poder a Murdoch

La oferta de Rupert Murdoch para adquirir el control total del grupo europeo de TV paga Sky está a punto de ser analizada por parte de los reguladores. La secretaria de Cultura Karen Bradley afirmó que está decidida a remitir la operación por u$s 15.000 millones a la Autoridad de Competencia y Mercados.

En una declaración ante los miembros del parlamento ayer, Bradley aseguró que tras la investigación de tres meses realizada por el regulador de telecomunicaciones Ofcom, cree que la propuesta de 21st Century Fox de comprar el 61% de la compañía que todavía no le pertenece podría otorgarle a Murdoch demasiada influencia sobre los medios británicos.

El gobierno recibe presiones de los políticos laboristas, demócratas liberales y del Partido Nacional Escocés para que se haga una mayor investigación sobre los posibles efectos de la operación. Tiene sólo una leve mayoría parlamentaria, y al menos uno de sus propios miembros del parlamento, el ex ministro de Hacienda Ken Clarke, también se opone a la compra.

Paradójicamente, si bien los laboristas aseguran que la adquisición concentraría el poder en manos de Rupert Murdoch, algunas figuras del partido también señalan que la reciente elección general demostró que los diarios de Murdoch están perdiendo su influencia.

La última oferta de Murdoch para quedarse con Sky en 2011, que fue hecha a través de la editora News Corp, fue aceptada por el ex secretario de Cultura Jeremy Hunt, pero los Murdoch la retiraron tras un escándalo por escuchas telefónicas de su tabloide News of the World.

Las partes involucradas en la operación tienen hasta el 14 de julio para responder a Bradley, antes de que ella tome la decisión final en cuanto a la remisión del caso a las autoridades para que sea investigado de manera más profunda. Si Bradley decide seguir adelante, la averiguación conocida como "fase dos" podría llevar otros seis meses, lo que agrega otra demora a una transacción que fue anunciada por primera vez y aprobada por un comité independiente de directores de Sky en diciembre del año pasado.

El retraso casi seguramente descarrile los planes de Fox de completar la operación antes de fines de 2017 y ejecutar un pago de dividendos de 10 centavos de libra por acción, lo que costaría al grupo de medios norteamericano algo menos de 172 millones de libras.