"Las pymes no la pasan bien", se quejó la CAME ante Macri

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Fabián Tarrío, le recordó ayer al jefe de Estado, Mauricio Macri, que "las pymes no la están pasando bien", pero le renovó la confianza, debido a que los empresarios creen que se transita el camino correcto.

Además, el titular de CAME anunció que el miércoles a la noche se firmó un acuerdo con la Asociación de Tarjetas de Crédito y Compra (Atacyc) para favorecer el consumo en las ciudades de frontera, con el beneficio de las 12 cuotas sin interés. El plan se aplicará desde el 7 de julio hasta el 8 de octubre en 75 localidades cercanas a los límites del país, en las que los consumidores migran para comprar más barato en el exterior.

Fue la primera vez en que un Presidente participó de un acto en la sede de CAME, en la celebración del Día Internacional de las Pymes. Tarrío aprovechó para pedirle celeridad al Gobierno en los principales temas de agenda: la reforma fiscal, el combate contra la venta ilegal y la lucha contra la industria de los juicios laborales. "No es contra los obreros, sino que hay abogados que se aprovechan de su debilidad", aclaró.

Los empresarios también solicitaron "desarrollar el mercado interno". "La coyuntura es difícil y apremia, somos impacientes. Tenemos altos costos que no nos permiten ser competitivos y, si bien muchas pymes invirtieron en los años anteriores, no hubo inversión en tecnología", dijo Tarrío.

En diálogo con este medio, Tarrío pronosticó un crecimiento moderado de la actividad, de entre 2% y 2,5%, lejos del 3,5% fijado en el Presupuesto.

El ex titular de CAME Osvaldo Cornide, en cambio, fue crítico. "Seguimos muy complicados desde hace 17 meses: caen las ventas de los comercios y la producción de las industrias, las economías regionales la pasan mal y el costo de tomar un crédito sigue alto. No veo la recuperación", aseguró.