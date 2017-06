ART: piden adhesión a ley en el Senado bonaerense

Mientras el presidente Mauricio Macri volvió ayer a la carga contra la judicialidad laboral, representantes de pequeñas y medianas empresas reclamaron en el acceso a la Cámara de Senadores bonaerense la sanción de la adhesión de la provincia a la ley nacional de riesgos de trabajo. La iniciativa, que ya fue aprobada en Diputados, debía ser analizada el miércoles en la comisión de Trabajo de la Cámara alta, pero por falta de quórum ésta no sesionó.

En ese sentido, Daniel Rosato, vicepresidente de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires, justificó el reclamo del sector al advertir que las pymes bonaerenses "estamos recibiendo una lluvia de demandas por accidentes". "Ya no es un gran negocio hacer juicios a nivel nacional, entonces los abogados aprovechan que no está la ley bonaerense y hacen juicios en provincia", denunció el empresario.

Justamente ayer un informe de la Unión de Aseguradoras (UART) señaló que las demandas contra las ART provenientes de trabajadores de pymes creció 150% en los últimos 6 años, a pesar de la caída de los accidentes y los fallecimientos. Según el relevamiento, de las 127 mil demandas ingresadas a las aseguradoras en 2016, 39.805 provinieron de empleados que se desempeñan en empresas de menos de 50 trabajadores. "Se observa que la tasa de judicialidad de las pequeñas empresas es un 18% superior al resto de las entidades y además el crecimiento de dicha tasa casi multiplica por 2 a la del resto de las empresas", indicó el estudio.

Además, mencionó que en los últimos 6 años, mientras la tasa de judicialidad creció 150% para las empresas de menor porte, en las medianas y mayores aumentó 86%. Así, por cada 10 mil trabajadores cubiertos, en el segmento de las pymes, se originan 156 demandas al año, mientras que en el resto, 132 juicios.