Trabajadores de Anses paran tras el suicidio del jubilado

Los trabajadores nucleados en los gremios estatales Apops y ATE–ANSeS convocaron para hoy a un paro nacional de 24 horas en repudio por la muerte de un hombre de 91 años que se disparó un tiro en una dependencia del organismo en Mar del Plata.

El titular del gremio Apops, Leonardo Fabre, confirmó la medida de fuerza prevista y advirtió que los trabajadores no van a ser "cómplices de este plan de exterminio de nuestros viejos".

"Esto no da para más –sostuvo el gremio en un comunicado–. Un jubilado se pegó un tiro en nuestras dependencias. Ya basta, ¡esto es un genocidio!".

Por su parte, la Mesa Nacional de ATE Anses comunicó anoche su decisión de parar en todas las reparticiones que el organismo tiene en el país, y manifestó su "dolor y bronca" por la muerte del jubilado, que consideró una "permanente embestida por parte de las actuales autoridades del Anses contra el sistema de seguridad social público, solidario y de reparto".

Luego de conocerse el episodio, el director ejecutivo de ANSeS, Emilio Basavilbaso, expresó su "dolor y consternación", y consideró que el paro anunciado para este viernes se da por "un uso político de una situación tan personal y dolorosa".

"Acompaño a la familia en este doloroso momento con profundo respeto y comprensión", sostuvo el funcionario en Twitter.

Más allá del paro, la Anses informó que la dependencia marplatense donde ocurrió el suicidio del anciano, identificado como Rodolfo Oscar Estivil, no abrirá sus puertas hoy, y el lunes ofrecerá una jornada de contención para los empleados que presenciaron el hecho.