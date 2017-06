Avanza derogación de decreto por pensiones

La comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados aprobó ayer un dictamen a favor de derogar el decreto firmado en 1997 por el ex presidente Carlos Menem para endurecer las condiciones para acceder a pensiones no contributivas por discapacidad.

Se trata del decreto 432/97, que el gobierno de Mauricio Macri decidió aplicar en los últimos meses, lo que provocó una quita masiva de pensiones por discapacidad a miles de beneficiarios. El escándalo político fue tal, que el Ministerio de Desarrollo Social se vio forzado a anunciar la marcha atrás con la medida.

La ministra Carolina Stanley había sido invitada al debate en comisión ayer para dar explicaciones sobre los idas y vueltas en la materia, pero se ausentó aduciendo "problemas de agenda". "Si la ministra aduce problemas de agenda es evidente que la preocupación por el tema no es tan grande como ha dicho. Realmente nos tiene más que preocupados porque a esta altura hay personas que tenían que operarse o hacerse tratamientos de rehabilitación que no los están iniciando", señaló la diputado socialista Gabriela Troiano.

El decreto que la oposición busca derogar establece que si el cónyuge de un discapacitado cobra, por ejemplo, una jubilación mínima, no puede otorgársele la pensión por discapacidad.