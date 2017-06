Pujando por "la ancha avenida del medio", Randazzo rompió el silencio

Florencio Randazzo pronunció sus primeras palabras en vivo y en directo como precandidato a senador del Frente Justicialista en el mismo lugar donde, 17 meses antes, se habían escuchado las últimas de Daniel Scioli como presidenciable. En la vereda del Hotel NH City, a metros de Plaza de Mayo, seguidores de Mario Ishii protestaban por la supuesta "proscripción" de la tropa ferroviaria para competir en la interna. En el mismo momento, mientras su ex funcionario explicaba por qué no se dio una lista de unidad, Cristina Fernández de Kirchner realizaba su primera recorrida de campaña, como precandidata de Unidad Ciudadana y apostando a mostrarse con los "afectados" del Modelo M, en una cooperativa de San Martín, pagos del intendente Gabriel Katopodis, quien fue quien asesoró a los trabajadores contra el "tarifazo" y estaba en el escenario sentado detrás del ex ministro de Transporte, entre otros referentes de Cumplir.

El mediodía de ayer, en apenas dos horas con estas tres postales, quedó resumido el atomizado panorama de lo que supo ser el Frente para la Victoria. Y quien mejor lo representó fue el mismo Randazzo al romper el silencio, criticando por igual a Mauricio Macri y Scioli (si bien admitió que en 2015 votó la boleta del FpV), "respetando" a la ex presidenta pero remarcando que tienen dos miradas distintas (y jubilándola con un "ha cumplido una etapa") pero también apuntando contra el otro que busca disputar ese supuesto tercio del electorado que no comulga ni con Cambiemos ni con el cristinismo: la famosa "ancha avenida del medio" tal como la bautizó Sergio Massa.

Post-conferencia de prensa, los randazzistas se sinceraban: si bien confían en levantar ahora con el arranque de campaña ("tenemos 5% en las encuestas con Florencio sin hablar", se escuchó pero evitaban especular si se perdería el encanto del candidato silencioso), la pelea es por ser el referente del PJ para la Liga de Gobernadores de cara al 2019. Sin embargo, en privado, el ex ministro se molesta por la comparación con su ex compañero de Gabinete.

"El silencio que mantuve y que decidimos romper hoy tiene que ver con respeto a la voluntad popular", comenzó Randazzo. Y enseguida apuntó contra la Casa Rosada: "No soy panelista de televisión ni denunciador mediático. Esa ilusión que había (por la victoria de Macri) a 16 meses se transformó en decepción". Y para que no quedaran dudas: "Este es un Gobierno insensible, es un Gobierno para ricos, para pocos".

"Queremos ser una opción electoral que le ponga un límite a Macri. Sin soberbia". Esto último pareció dirigido a Cristina Kirchner. Sobre la reunión a último minuto que tuvo, aclaró: "Puso por encima del interés colectivo el interés particular de ser ella candidata". En varias ocasiones le hizo una mala jugada el inconciente al llamarla "Presidenta", sin el "ex". También retrucó al kirchnerismo (el cual, dijo, terminó reducido a "un núcleo de fundamentalistas") por las críticas de ser funcional a Cambiemos: "La que terminó dividiendo al espacio fue Cristina, no creo que de forma intencional pero fue ella quien termina beneficiando al Gobierno".