Gobierno apura medidas para bajar costos portuarios y mejorar la competencia

Con el objetivo de mejorar la competencia en el sector portuario, reducir los costos de los servicios y generar mayor competitividad de las exportaciones, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) recomendó al Ministerio de Transporte que establezca tarifas máximas para los servicios de pilotaje y practicaje hasta verificar condiciones de competencia efectiva y que adopte medidas para evitar que se generen barreras de entrada a nuevos jugadores en el mercado.

El organismo que preside Esteban Greco, y que depende de la Secretaría de Comercio, realizó un estudio de mercado requerido por la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, a partir del cual detectó que el servicio que prestan los pilotos y prácticos –de conducir las embarcaciones por el río, y de entrada y salida del puerto– "presenta problemas como potencial falta de competencia, barreras de entrada al mercado y presunta subordinación de la prestación de otros servicios portuarios". Por eso, realizó varias recomendaciones de medidas. Al mismo tiempo, avanza una investigación del organismo iniciada a partir de la denuncia de empresas navieras.

El costo de estos servicios es de los más altos de la región, por lo que el objetivo es reducirlos en alrededor del 20%, precisó el subsecretario de Puertos, Jorge Metz, quien afirmó que la intención es iniciar un plan de acción a la brevedad y poder tomar medidas en octubre, antes del inicio de la cosecha fina.

Según los datos brindados en la conferencia de prensa realizada en la nueva sede de la CNDC, de la que participaron el ministro de Producción, Francisco Cabrera; el secretario de Comercio, Miguel Braun; Greco y Metz, ingresar un buque no metanero al puerto cuesta en promedio alrededor de u$s 100.000 de practicaje, que representa el 45% de los costos totales que debe afrontar la empresa naviera. Para uno metanero, como los que importan YPF y Enarsa, el valor –que en este caso paga el Estado– es de u$s 250.000 de servicio de practicaje. Son cifras que equivalen al doble de lo que se paga en España, China o Chile.

De acuerdo con un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCRA), de mayo de 2016, los costos de practicaje y pilotaje en el puerto de Rosario y en el Río Paraná para un buque sojero, con una carga de 65.000 toneladas, ascendían a u$s 104.000 y representaban un 5% del total del costo de flete marítimo a China.

La CNDC detectó que estos valores se vinculan con una operatoria que tiene problemas de competencia. Entre las observaciones dispuestas en el informe, la entidad destacó que la habilitación de los prácticos es válida solamente en ciertas zonas geográficas específicas, lo cual genera incentivos para repartirse los mercados entre los prestadores. Además, precisó que es un mercado con pocos oferentes y presencia de fuertes barreras al ingreso de nuevos competidores debido a los exámenes que deben rendirse para poder operar. "Todos estos factores favorecen la cartelización entre los prestadores de los servicios de pilotaje y practicaje", enfatizó el comunicado.

Con las medidas que adoptará Transporte, el Gobierno buscará mejorar la competitividad de las empresas exportadoras –si es que las navieras trasladan al exportador los menores costos–, y a su vez reducir el gasto público asociado a las importaciones de gas. También se abaratarían los insumos importados que utilizan las industrias nacionales. "La gran mayoría de las exportaciones e importaciones se realiza por vía marítima. Por eso, los costos de los servicios portuarios constituyen un componente importante de los costos logísticos. Si hay abusos, vamos a combatirlos para mejorar nuestra competitividad", enfatizó Braun.