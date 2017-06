Un menú basado en la parrilla argentina

El programa estipula una recepción, un plato principal, un menú especial para los niños, un postre, una mesa dulce y otra de final de fiesta, todo dividido en "estaciones".

Como entrada se podrá degustar de una selección de embutidos y quesos, y por supuesto no faltará el jamón ibérico, así como toda una variedad de ensaladas y escabeches artesanales.

La segunda estación estará dedicada a la gastronomía argentina, con protagonismo de sus platos calientes: cazuelas de mollejas, chinchulines, morcillas y chorizos bombón, riñones a la provenzal, y carnes trinchadas ahumadas, pero también se podrá comer chop suey de pollo, mini empanadas de carne y de boga y fija de ternera.

Como última parada y por si alguien se queda con hambre después de todo esto también se servirá sushi variado.

La bebida será de la bodega Bianchi y los comensales podrán elegir entre Famiglia Bianchi Chardonnay Premiado, Famiglia Bianchi Malbec y Famiglia Bianchi Extra Brut.

Las bebidas no alcohólicas serán de la línea Pepsi: cola, Seven Up y Mirinda.