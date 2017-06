Londres de festejo: las ventas de arte llegaron a u$s 460 millones en cinco días

El año pasado las ventas londinenses de junio fueron muy malas debido entre otros motivos, al problema planteado ante el Brexit. Este año, se ofrecían menos lotes pero para varios había expectativas de ocho cifras y los compradores tenían una buena excusa para intervenir: disfrutar de una de las ciudades más civilizadas y lindas del mundo.

Arrancó Sotheby’s vendiendo un 45% más que lo vendido el año anterior. En su remate de impresionismo y modernismo se superaron, en 20 minutos, dos veces el récord para una obra del ruso Kandinsky.

Primero salió un colorido, figurativo y bellísimo paisaje de 1909, que duplicó el precio de una obra similar vendida hace unos años. Trepó hasta u$s 26 millones. Seis lotes después apareció una abstracta: "La pintura con líneas blancas", del artista ruso, realizada en 1913 y que era conocida porque ha estado en las mayores exposiciones del artista y era propiedad de un empresario americano que en 1974, y previas charlas de todo tipo con el Premier ruso, Leonid Brézhnev, logró que se la vendiera el museo Galería Estatal Tretiakov. Había cuatro interesados y finalmente el comprador venció a un coleccionista chino pagándola u$s 41,6 millones. Pienso que su comprador es Ronald Lauder y posiblemente la veremos en su Neue Galerie de Nueva York.

La obra más linda era la pequeña gouache (témpera sobre papel) de Joan Miró, que hace dos semanas publicáramos y opiné que superaría los u$s 10 millones. Me quedé muy corto ya que finalmente se vendió en u$s 31 millones. Había costado 50 veces menos hace 33 años.

No es común que de un bronce exista solamente una copia y que sea obra única. Pero eso ocurrió con la escultura de Alberto Giacometti, patinada en oro 18 kilates, fundición realizada en 1947.

La obra fue muy pujada y pagada u$s 22,6 millones, una fortuna por una obra de 120 centímetros y una flaca figura femenina y dramática como es su obra.

También Sotheby’s realizó una venta llamada "tamaño real", con obras que no excedían el tamaño de su catálogo y no superaban los 35 centímetros y con unas flores de Ambrosius Bosschaert, que un chino pagó casi u$s 4 millones, y también obras modernas. En tres subastas recaudaron u$s 215 millones.

Ahora rematarán arte contemporáneo sin competencia ya que su rival ha postergado para más adelante la subasta. Christie’s en tres días realizó cinco subastas y recaudó u$s 245 millones, gracias a la fuerte pujar de los chinos. Batió varios récords y sólo quedaron dos lotes sin vender y logró cinco veces más que el año pasado. La locura fue el precio del Max Beckmann, una pintura considerada "el Guernica del arte alemán", que fue realizada en 1937 durante el nazismo, titulada "Los Pajaros del Infierno". Estaba en exhibición en el Metropolitan de Nueva York hasta febrero. Pujaron tres candidatos, uno que había garantizado la venta, un chino y Larry Gagosian, el marchand de la galería homónina, quien finalmente pagó u$s 45,8 millones. Creemos que la compra es para su cliente Leon Black, quien comprara hace un tiempo "el Grito" de Munch en más de u$s 100 millones y luego una escultura de Picasso en también más de u$s 100 millones luego de litigio con la familia real de Qatar. La obra era del marchand Richard Feigin, quien la compró en 1983 y la ha prestado siempre a las grandes exposiciones del artista y de los expresionistas alemanes.

Un Picasso típico, con el retrato de una de sus mujeres María Teresa, se va a China por u$s 44,4 millones. El pequeño Van Gogh, del segador que reprodujéramos hace dos semanas, "voló" literalmente de precio y llegó a los u$s 31 millones y se va para norteamérica. El vendedor feliz, ya que hace 20 años lo compró en menos de u$s 4 millones.

Una cariátide de Modigliani llegó a u$s 8,7 millones y todo se vendió muy bien.

En Buenos Aires empiezan ahora los remates de medio año y veremos si se contagian con los precios londinenses.