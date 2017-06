Las empresas que cotizan en Bolsa ganaron 95% más que en 2016

En el primer trimestre de 2017, las 87 empresas domésticas que cotizan en el mercado local tuvieron ganancias por u$s 1400 millones, un 95% más que en igual período del año pasado. De los 25 sectores económicos representados en la bolsa argentina, 19 exhibieron resultados positivos y 15 de ellos mejoraron con respecto a los primeros tres meses de 2016.

Los datos surgen del informe de resultados elaborado por el Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC), que también señala que empresas de 4 sectores tuvieron resultados negativos en el primer trimestre. Se trató de las cotizantes dedicadas a la distribución de energía eléctrica, las manufacturas de origen agropecuario, el comercio y el negocio del papel y la celulosa. En igual período de 2017, las pérdidas habían afectado a 9 rubros económicos.

En el primer trimestre de este año hubo 6 sectores (transporte de gas, distribución de gas, transporte de energía eléctrica, construcción, manufacturas de origen industrial y agricultura y ganadería) que habían reportado pérdidas entre enero y marzo del año pasado y revirtieron la situación en 2017. En tanto, todos los sectores que anotaron resultados negativos en los primeros tres meses de este año habían tenido idéntico desempeño en igual período del año pasado.

En comparación con los resultados del primer trimestre de 2016, los mayores avances se vieron en los 7 papeles del rubro de la construcción (2000%); en las 7 acciones relacionadas a las actividades inmobiliarias (758%) y en Transener, la única empresa dedicada al transporte de energía eléctrica (461%).

Si se considera el retorno sobre patrimonio neto (ROE), 14 sectores mejoraron su performance en el primer trimestre de 2017 contra igual período de 2016. Las que anotaron mejores resultados fueron las compañías dedicadas a la distribución de gas, el transporte de energía eléctrica y el transporte de gas.

En línea con ello, Juan Manuel Vázquez, head de Equity & Credit Research de Puente, analizó: "El índice Merval Argentina, que no tiene el ruido de Petrobras Brasil, rindió 30% en dólares en lo que va del año. Más de la mitad de este índice, igual que en el caso del Merval, está explicado por tres sectores: utilities (transporte y generación de energía), oil & gas y bancos. Es correcto que los balances de estos rubros hayan venido bien y eso no se debe solo al efecto de la inflación sino también a los incentivos que han dado a esos sectores. Algunos tuvieron señales tarifarias. Otros, como en el caso de los bancos, siguen ganando mucha plata porque tienen un negocio transaccional muy marcado: toman depósitos baratos e invierten en Lebac".

Resultados en el Merval

Las 24 empresas domésticas que actualmente componen el índice Merval ganaron u$s 884 millones en el primer trimestre de 2017. Entre ellas, 19 compañías tuvieron resultados mayores a los observados en los primeros tres meses del año pasado. En el lado opuesto, hubo 5 compañías que, aunque mantuvieron los resultados positivos, presentaron menores ganancias que en los primeros tres meses del año pasado.

En este último grupo, se destacó el magro desempeño de YPF, que pasó de ganar u$s 67,6 millones en 2016 a recaudar u$s 1,6 millones entre enero y marzo de este año. Sin embargo, Juan Manuel Vázquez explicó: "En el caso de YPF, tiene muchos activos a los que tiene que valuar en dólares y eso genera un resultado contable negativo explicado por la depreciación de la moneda. Eso no afecta al flujo de caja positivo, ya que le está yendo mejor y sigue ingresando dinero a la empresa".

Por otra parte, entre enero y marzo de este año, 7 firmas lograron revertir sus resultados negativos del primer trimestre de 2016. En tanto, 3 de las 4 compañías que tuvieron pérdidas en los primeros tres meses de 2017 (San Miguel, Celulosa y Agrometal) redujeron su resultado negativo comparado con el mismo período de 2016.

En términos del retorno de las ganancias sobre el patrimonio neto, 15 empresas mejoraron en 2017 su performance con respecto al primer trimestre del año pasado y 16 hicieron lo propio en comparación con su promedio de 5 años. En el extremo opuesto, las caídas más considerables en el ROE entre los trimestres analizados se registraron en Autopistas del Sol, Central Costanera, Pampa Energía y Central Puerto.