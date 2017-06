El lunes el Merval arranca atomizado, pero con más peso de acciones de energía

Como cada tres meses, el índice se renueva; el comienzo del tercer trimestre del año viene acompañado de un nuevo Merval. El lunes las acciones de Pampa, YPF y Petrobras Brasil conformarán el podio, dándole más peso al sector energético, ya que hasta hoy los papeles de mayor ponderancia son Pampa, Petrobras Brasil y Grupo Financiero Galicia. Cabe señalar, además, la incorporación de dos acciones también del sector energía, Andes Energía y Distribuidora Gas Cuyana, que ingresarán por Celulosa y Petrobras. Así, seguirán siendo 27 las empresas que componen el índice.

Otro dato relevante es que ya ninguna de las acciones tendrá una ponderación de 10%, Pampa pasaría de los 10,38% actuales a 9,9%, siempre que en la rueda de hoy no haya ningún movimiento extraordinario. Es que la proyección realizada por el Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC) es en base al volumen de negocios diario. No obstante, los expertos consultados aseguraron que no debería haber cambios, por lo que se pueden tomar las últimas estimaciones pese a que falta procesa una rueda, la de hoy.

La sorpresa se dio ayer, cuando se conoció que la cotización de Andes fue suspendida, en línea con lo sucedió en Londres, donde también opera. Según informaron fuentes del Merval, la suspensión no pone en riesgo la participación del papel en el nuevo índice. El cese –temporario– se debe a que trascendió el interés de la empresa suiza Mercuria en adquirir el paquete mayoritario de la petrolera, de la cual ya posee el 8%. "La suspendieron porque como no se sabe el precio al que se podría concretar la compra se hace muy difícil la cotización. Es un evento muy importante que puede llevar el precio a cualquier valor", explicó el operador de Mayal Rubén Pasquali. "Espero que tengamos novedades pronto porque justo se conoció cuando estaba por entrar. Es muy inoportuno", agregó.

Por su parte, el director de MB Inversiones, Diego Martínez Burzaco, subrayó que "lo más interesante es que el índice va a estar más atomizado, ninguna acción tendrá más del 10%". En sintonía, recordó que el Merval ya no es petróleo dependiente: "Antes Petrobras Brasil, YPF y Tenaris tenían más del 30% del índice".

Ambos especialistas resaltaron que la semana que viene habrá un reacomodamiento, ya que los fondos de inversión que replican al principal índice local deben adecuarse a los nuevos porcentajes y esto provocará algunos movimientos importantes en el corto plazo.

Los porcentajes pasaría a ser: Pampa 9,9%, YPF 9,8%, Petrobras Brasil 8,7% y Grupo Financiero Galicia 8,26%. Siderar, Cresud, Banco Francés, Banco Macro, Andes, Aluar, Transportadora Gas del Sur, Transener y Transportadora Gas del Norte tendrían una ponderancia de entre 5,11% y 3,08%. En tanto, Comercial del Plata, Mirgor, Tenaris, Edenor y Central Puerto representarían entre el 2,89 y el 2,42%. Finalmente, Autopista del Sol, Agrometal, Telecom, Distribuida Gas Cuyana, (ex) Juan Minetti, San Miguel, Consultatio, Central Costanera y Petrolera Pampa conformarían entre el 1,95% y el 1,62%.