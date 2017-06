Qué dicen los bergoglianos y los analistas

Julio Bárbaro Dirigente peronista

Rosendo Fraga Analista político

Julio Burdman, director de OE

Enrique Zuleta Puceiro, titular de OPSM

Alicia Barrios, Periodista y amiga del Papa

“Estuve dos veces con su Santidad y he hablado con él sobre el tema. Él espera que maduren las relaciones para venir como prenda de unidad”“Es claro que pese a su inmenso prestigio y popularidad en la Argentina, no está en condiciones de influir para moderar el conflicto político interno”“Es evidente que la figura del Papa genera sobreinterpretación de parte de la política. Su ausencia ya es algo explícito”“No quiere ser utilizado por la grieta, pero también es innegable la distancia ideológica que el Papa siente con el Gobierno, menos sensible a la cuestión social”“Francisco nunca dijo que no vendrá a la Argentina. No hay motivaciones políticas. Esos son inventos de los medios. Son tiempos difíciles. Hay 11 guerras en el mundo”