Para nacional de Anses tras el suicidio de un jubilado

Trabajadores de Anses convocaron hoy a un paro nacional de 24 horas que cumplirán mañana, tras la muerte de hombre de 91 años que se disparó un tiro en oficinas del organismo en Mar del Plata.



El jefe del gremio Apops, Leonardo Fabré, confirmó la medida de fuerza prevista para mañana en todas las dependencias de la Anses y advirtió que los trabajadores no van a ser “cómplices de este plan de exterminio de nuestros viejos”.



“Esto no da para más. Mañana paro general en Anses. Un jubilado se pegó un tiro en nuestras dependencias. Ya basta. Esto es un genocidio‘, sostuvo el gremio en un comunicado.



“No vamos a ser testigos silenciosos. No vamos a ser cómplices de este plan de exterminio de nuestros viejos. Asambleas hoy y paro mañana‘, agregó.

En declaraciones al canal C5N, Fabré recordó un caso ocurrido dentro de las oficinas de Anses en 1996 y en la misma ciudad: ‘Esta es la segunda vez que ocurre una muerte violenta de estas características. También en Mar del Plata, en el año 96, año de la privatización del sistema en el que un anciano asesinó al jefe de una delegación”.



En tanto, la delegada de Apops en Mar del Plata, Sandra Mayol, ratificó que ‘a raíz de este lamentable suceso, mañana Anses tendrá un paro nacional”.



‘Hay que controlar la seguridad en cada dependencia, con el nivel de angustia de este hombre la tragedia pudo ser mayor. Antes de dispararse en su cabeza apuntó a la nada. Deja a la vista que no tenemos ningún tipo de control‘, enfatizó en declaraciones a Radio Brisas.



‘Están pasando muchas cosas a nivel país: suspensiones de beneficios de discapacitados, vienen a pedir datos de pensiones viejas. Aunque la gente entienda que son para acreditar datos, una persona grande piensa que le van a sacar el beneficio. Y vienen con un nivel de angustia importante. Eso nosotros lo venimos diciendo‘, dijo Mayol.

FUENTE: Agencias Buenos Aires