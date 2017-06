Triaca celebró que un 30% de las paritarias cerradas tiene cláusulas por productividad

El ministro de Trabajo, Jorge Triacca, afirmó hoy que “este año ya se cerraron el 80 por ciento de las paritarias”, en donde “más del 30 por ciento” de los acuerdos alcanzados incluyeron cláusulas vinculadas con la productividad”.

Por su parte, el secretario general de SMATA, Ricardo Pignanelli, sostuvo que ‘si después de las elecciones no cerramos la grieta y encontramos un camino común, estamos en el horno‘.



Triacca y Pignanelli participaron de un panel sobre ‘Trabajo e Inclusión‘, en el marco del XX Encuentro de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), que también integraron el investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia; el director del Banco Nación, Jorge Lawson; y el director de Instituto Nacional de Enseñanza Técnica, Oscar Ghillione.



Salvia sostuvo que ‘o se toma el camino del desarrollo con equidad, o más de un tercio de la sociedad argentina va a quedar afuera‘, a la vez que consideró que ‘reducir las desigualdades es fundamental para el desarrollo económico‘.



Por su parte, Triaca expresó que ‘este año ya se cerraron el 80 por ciento de las paritarias‘, en donde ‘más del 30 por ciento‘ de los acuerdos alcanzados incluyeron cláusulas vinculadas con la productividad.



Luego de destacar que la principal preocupación del Gobierno en materia laboral, además del crecimiento del empleo, es ‘lograr una migración del sector informal, donde trabajan 4,5 millones de personas, al formal‘, el titular de la cartera laboral marcó también su ‘preocupación‘ por ‘el enfrentamiento entre el trabajador y el empleador‘ y por ‘los juicios laborales‘, cuyo nivel ‘no se justifica‘.



Al respecto, indicó que ‘en 2011 se registraron 58 mil juicios por accidentes de trabajo y que en 2016 treparon a 115 mil, lo que no se justifica‘, y agregó que en lo que va de este año ‘logramos un 59 por ciento de acuerdos‘ en causas sobre accidentes de trabajo ‘cuando el promedio (en años anteriores) era del 16 por ciento‘.



Triaca también se refirió al costo laboral, indicado como muy elevado por sectores empresarios, e indicó que ‘hay que tener en cuenta que con eso se financia a un sector de la sociedad que de otra manera no tendría forma de financiarse‘.



‘Tenemos que ser cuidadosos y pensar si ese sistema no tendría que ser sustituido por otro más progresivo‘, para fomentar la creación de empleo en las pymes.



Sobre la productividad, el titular de la cartera laboral consideró que ‘hay que dar un debate sobre los convenios, pero buscando un objetivo común, con más trabajadores incorporados (al sector formal de la economía) y con salarios dignos‘.



Por su parte, Pignanelli se pronunció a favor de mejorar la capacitación de la mano de obra, porque si no ‘no vamos a tener oportunidades‘ con la incorporación de nuevas tecnologías.



También consideró como clave ‘cerrar la grieta política‘ que, en su opinión, ‘se profundiza cada vez más‘.



‘Si no sellamos la grieta, no vamos a poder hacer nada‘, expresó el titular de SMATA, quien agregó que ‘si después de que terminen las elecciones no encontramos un camino común, estamos en el horno‘.

