Juicio a Boudou: día de alegatos en Comodoro Py

La fiscal Stella Maris Scandura afirmó hoy que se encontraron “adulteraciones y falsificaciones” en la transferencia de un automóvil realizada por el ex vicepresidente Amado Boudou.



La funcionaria del Ministerio Público realizaba esta mañana el alegato acusatorio en el juicio oral contra el también ex ministro de Economía que lleva a cabo el Tribunal Oral Federal 1, en la sede judicial de Comodoro Py 2002.



Boudou escuchaba a la fiscal desde el banquillo de los acusados en el juicio por el presunto delito de “falsedad ideológica” en los papeles de la transferencia de un auto Honda CRX Del Sol modelo ’92 que Boudou compró cuando vivía en Mar del Plata y no era político.

“Ni yo ni mi entonces pareja, Agustina Según, insertamos o hicimos insertar datos falsos en ningún documento público”, declaró en indagatoria el ex vicepresidente cuando se inició el debate.

Allí aseguró que compró el coche en 1993 en Mar del Plata, y en 2001 le entregó todos los papeles al gestor Ricardo Gómez Coll, “para que realizara la transferencia y la denuncia de cambio de motor”, pero en 2002 falleció “y hubo una continuidad del trámite (por parte del gestor Andrés Alberto) Soto”.

Boudou y Seguín están acusados como supuestos “partícipes necesarios” del delito de “falsificación de documento público”, mientras que Taboada de Piñero, Soto y Basimiani se encuentran imputados como presuntos “coautores”.

El ex vicepresidente también deberá enfrentar un juicio oral en la causa Ciccone, donde se lo acusó de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho. También pesa sobre sus hombros una causa por enriquecimiento ilícito.