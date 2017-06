Vidal, Ritondo y Montenegro anunciaron que el 911 llegara a casi toda la provincia

La gobernadora María Eugenia Vidal anunció la ampliación de la cobertura del sistema de emergencias 911 a través de la incorporación de tecnología y equipamiento este mediodía en la localidad de Campana. En el acto, estuvo acompañada por el Ministro de Seguridad, Cristian Ritondo y el candidato a diputado nacional por Cambiemos,Guillermo Montenegro.

"La seguridad es la principal preocupación de los que vivimos en la Provincia. El camino para que vivamos en paz ya empezó, aunque no va a ser inmediato. Durante muchos años nos dijeron que teníamos el número 911 para emergencias, pero era mentira. Solo el 30% de la Provincia tenía esa cobertura y los vecinos terminaban llamando a las comisarías", señaló la gobernadora.

"Actualmente, más de la mitad de la provincia tiene la cobertura del 911 y a fin de julio, vamos a tener el 94% cubierta. Ya no dependemos más de si en una comisaría hay o no hay patrullero para mandar ante una emergencia", manifestó Vidal, quien adelantó que "en los hechos de delitos graves, estos centros le van a dar aviso a las fiscalías para no depender de las comisarías".

Al finalizar, la gobernadora destacó el equipamiento de gps en todos los patrulleros y el sistema de información encriptada, que ayudará a elaborar un mapa del delito en el momento.