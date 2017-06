TGN escala 4% y el Merval insinúa su segunda suba consecutiva

Los papeles de la gasífera Transportadora de Gas del Norte trepan 4,33 por ciento, a 39,80 pesos cada uno, y lideran las subas dentro del Merval, que gana 0,21 por ciento, hasta situarse en las 21.439,70 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras subas más importantes las registran Comercial del Plata (2,47%), Transener (2,11%), y Central Puerto (2,06%).

El total negociado en acciones asciende a 2.344.184 pesos, con un balance de 19 papeles en alza, 8 en baja, y 7 sin registrar cambios en su cotización.

Ayer, el Merval finalizó la rueda con una suba de 0,74%.

Entre los bonos, el AY24 asciende 0,22%.

Las empresas vinculadas al sector gasífero prolongan su racha positiva gracias al acuerdo alcanzado con Bolivia por un gasoducto.

Desde mediados de mayo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) empezó a inyectar más gas de lo que estaba previsto y esto trajo alivio al Gobierno, que así prevé disminuir los cortes que debía hacer a las empresas.

El gas de Bolivia en este invierno le cuesta al Estado u$s 317 millones (u$s 4,94 por millón de BTU -MmBTU-), mientras que comprárselo a Chile insume u$s 82 millones (u$s 8,07 por MmBTU), un 63% más en términos comparativos.