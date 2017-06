Docentes: Baradel vinculó la nueva oferta salarial a la campaña electoral

El titular de Suteba, Roberto Baradel, afirmó hoy que los gremios están “más cerca” de sellar un acuerdo con el gobierno bonaerense tras la oferta salarial de 27,4% de incremento, al tiempo que vinculó la mejora en la propuesta a la “cercanía de la campaña electoral”.



“Estamos más cerca del acuerdo y esto es producto de habernos mantenido firmes”, destacó el gremialista, quien sostuvo que “se podría haber evitado el conflicto” docente, que comenzó en febrero.



En este sentido, Baradel indicó que los gremios tenían razón cuando sostenían que “la Provincia podía mejorar la propuesta” de 20% de aumento en la que se mantuvo durante casi toda la negociación, en tanto adelantó que las paritarias 2018 “se comenzarán a discutir el 1 de noviembre”.



En declaraciones a las radios Con Vos y Rivadavia, resaltó que con la nueva propuesta “el salario consolidado es del 24 por ciento de aumento, pero la cláusula gatillo es de 21,5 por ciento, así que si la inflación es más alta que eso se actualiza el salario”.



Además, destacó que en la nueva oferta que presentaron ayer las autoridades bonaerenses “no está el presentismo y no se cierra 2018 y 2019”, como en la oferta que hicieron hace 15 días, por lo que concluyó que “es una propuesta totalmente diferente a la venían haciendo”.



“Ellos creyeron que nos podían disciplinar, fueron muy duros y muy irrespetuosos, pero no cedimos. Nos mantuvimos firmes”, enfatizó el secretario general de Suteba, quien insistió en que “había recursos para mejorar la propuesta, pero era una decisión política de no hacerla”.



Consultado sobre por qué cree que el Ejecutivo bonaerense mejoró tanto el ofrecimiento, contestó: “La cercanía de la campaña electoral más que nosotros no habíamos cedido los incentivo a cambiar la posición”.



El gremialista reiteró que la nueva propuesta de incremento será puesta a consideración de los docentes hoy y mañana, por lo que entre lunes y martes se sabrá si finalmente cierra la paritaria docente tras casi cinco meses de negociación.

Por su parte, el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, defendió el incremento en la última oferta salarial a los docentes, al afirmar que si hubieran “ofrecido esto el 6 de febrero, no lo hubieran aceptado”, y advirtió que el premio por presentismo lo van a resolver “unilateralmente” sin concurrencia de los gremios.



En este sentido, cuestionó que a los sindicatos docentes “les da alergia hablar de presentismo”, y advirtió que no van a reintegrar los descuentos por los días de paro.



Tras la oferta salarial de 24% de incremento al que se le agregan sumas fijas que hacen que el aumento trepe a 27,4, Lacunza sostuvo que se trata de “un fin de camino salomónico, equilibrado, que podemos pagar y que obviamente tiene sacrificio presupuestario de otras partidas, básicamente de obras públicas”.



Consultado, en diálogo con radio Con Vos, sobre por qué se extendió tanto la negociación paritaria, que comenzó hace casi cinco meses, respondió: “Si hubiéramos ofrecido esto el 6 de febrero, no lo hubieran aceptado”.



“No es que ayer se nos prendió la lamparita y mejoramos la propuesta, hace dos meses que estamos trabajando en esto, antes que empiecen las candidaturas, que cierren las listas”, enfatizó.



Para el funcionario del gobierno de María Eugenia Vidal, se trata de “una propuesta superior a las anteriores, competitivas” porque, sentenció, “queremos resolver el conflicto”.