La hija del "Momo" Venegas echó a Hugo Moyano del velorio de su padre

María Eva Venegas, la hija del fallecido dirigente gremial Gerónimo "Momo" Venegas, acusó hoy al ex líder de la CGT Hugo Moyano de haber ido al velatorio de su padre ‘para figurar‘ y sostuvo que lo echó del funeral porque es ‘un traidor‘

"Mi papá y Moyano hacía tiempo que ya no eran amigos, él lo traicionó a su amigo, que era mi papá, siempre fueron amigos, y no tenía nada que hacer ahí; para figurar que vaya a otro lugar, pero no al velatorio porque no se lo voy a permitir", sentenció la hija del histórico jefe del gremio de peones rurales UATRE

Traidor q haces acá eso le dije mi padre ni los teléfonos te atendía se fue sabiéndo q quien fue su amigo es un traidor Andate ya — Maria Eva venegas (@EvaVenegas10) 28 de junio de 2017

No tenes vergüenza de estar acá — Maria Eva venegas (@EvaVenegas10) 28 de junio de 2017

Eva reconoció que echó al dirigente camionero del velatorio que se realizó ayer en la Municipalidad de Necochea porque su padre "confió en su amigo y él le jugó una mala pasada", por lo que remarcó que "no hay que esperar nada de una persona como Moyano".



"Él (por Moyano) se acercó a saludarme y le dije que se fuera, que era un traidor, que él no era amigo de mi padre"



"Le pedí que se retirara, y qué me iba a decir, si no vino con su patota, si hubiera venido con su patota quizás me hubiera sacado, pero solo no deja de ser un negro cagón, y se retiró como correspondía", detalló en su durísima embestida

La mujer reveló que el distanciamiento entre los dirigentes se produjo en el medio del conflicto por la resolución 125, que planteaba un aumento de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, pero remarcó que no fue una lucha de poder.

Eva también contó que durante el funeral hubo aplausos para la vicepresidenta Gabriela Michetti y para el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. También reveló que se comunicaron con ella para darle el pésame el presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

Nadie lo esperaba fue un hijo de puta traidor y repito los aplausos no fueron para el fue para michetti y monzo — Maria Eva venegas (@EvaVenegas10) 29 de junio de 2017

Ayer, la hija de Venegas había confirmado por Twitter que echó a Moyano del funeral y remarcó que su padre ‘se fue sabiendo quién fue su amigo‘, al tiempo que calificó al ex líder de la CGT como un "hijo de puta, traidor". Venegas falleció el lunes a los 75 años en Necochea tras luchar contra un cáncer de páncreas.