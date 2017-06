Bolsas de Asia cerraron en alza y el Nikkei se acercó a máximo en 2 años

BONO

Desde ayer, el bono a 100 años se negocia a nivel local. El precio estuvo de acuerdo a lo que ya se operaba en Wall Street, donde había llegado a tocar los u$s 94 para luego caer por debajo de u$s 93. En su primer día en el mercado local, el título cerró a u$s 92 y avanzó un 1,2% con respecto al precio de apertura.Â