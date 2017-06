Más déficit en cuenta corriente

La deuda externa llegó en marzo a u$s 204.509 millones y aumentó un 16% interanual, según reveló ayer el Indec. El stock de deuda externa bruta total a fines de ese mes tuvo un salto en relación al trimestre anterior de u$s 16.293 millones (8,7%) y de u$s 28.237 millones comparado con los primeros tres meses del año pasado.

En el informe de Balanza de Pagos del primer trimestre de 2017, el organismo difundió que la cuenta corriente presentó un déficit de u$s 6871 millones y se incrementó un 39% respecto de igual período del año anterior.