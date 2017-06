La actividad económica sigue tibia y acumula leve alza de 0,4% en el año

La economía en abril se mantuvo estable con respecto al mes anterior y mostró un crecimiento de apenas 0,6% interanual, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta forma, el acumulado del primer cuatrimestre de 2017 mostró un incremento de 0,4%.

Para el Gobierno, el registro se relaciona con que abril tuvo cinco días hábiles menos que marzo, por la Semana Santa y por el paro de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Se prevé que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que se difundió ayer sea el último con números magros. Según la consultora de Orlando Ferreres, en mayo hubo una expansión de 4% en relación al mismo mes de 2016. La recaudación tributaria subió el mes pasado un 21% interanual (unos puntos por debajo de la inflación), pero la percepción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en su componente impositivo aumentó un 35%. Y para los economistas Marina Dal Poggetto (Estudio Bein) y Miguel Kiguel (Econviews) habrá un movimiento acelerado en el próximo trimestre, en el momento justo, de cara a las elecciones.

Mientras tanto, el frío continúa. Los resultados de abril se explican por las buenas performances del campo -agricultura, ganadería, caza y silvicultura-, con un crecimiento de 4,6% interanual, el transporte y las comunicaciones (3,6%) y la construcción (8,4%). Por otro lado, tiraron atrás el índice las bajas en la industria manufacturera (-1,9%), en la explotación de minas y canteras (-9,7%) y en el comercio (-2,2%).

Para Gabriel Zelpo, economista jefe de Elypsis, los datos que reveló el Indec no representan una sorpresa. "Se sabía que no iba a haber un gran dinamismo. Es un poco flojo, esperábamos un poco más de crecimiento", dijo. Zelpo consideró que, en esta ocasión, "el consumo va a traccionar menos que en anteriores repuntes" y que, por eso, "no se siente tanto la recuperación como otras veces".

Lorenzo Sigaut Gravina, de Ecolatina, afirmó: "Es una variación ‘ni’, que los indicadores ya publicados anteriormente lo adelantaban. Seguimos en el mismo nivel de actividad de diciembre, que fue el pico durante el gobierno de Cambiemos". "Hay idas y vueltas desde agosto del año pasado, cuando empezaron los famosos brotes verdes. Mayo va a mostrar un crecimiento de 3% porque el mismo mes de 2016 fue malo. Y entre junio y julio podría acercarse a 4% interanual", agregó.

Para los próximos meses, Sigaut cree que el empleo será la variable a mirar como "sensación térmica" frente a las elecciones. "Por ahora crece muy lento y va a estar un poquito mejor, pero no mucho. Los empresarios esperan las legislativas y ver cómo se resuelve el significativo atraso cambiario y la elevada presión tributaria para después invertir", analizó.