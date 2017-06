Ante el Senado, Peña defendió el bono a 100 años y negó que haya un ajuste post-electoral

En un nuevo informe al Congreso, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, defendió ante el Senado el bono a 100 años y, sobre la situación general de la economía, afirmó que "no hay que agitar ni temer a fantasmas de grandes ajustes".

Peña inició su presentación en la Cámara alta con un informe sobre la "lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado", adelantando que cifras oficiales se conocerán la próxima semana, pero en el transcurso del debate la oposición lo llevó al terreno económico y apuntó principalmente al nivel de endeudamiento. Uno de los más duros fue el senador del PJ-FpV José Mayans, quien luego de calificar la colocación del bono a 100 años como algo que "raya la traición a la Patria", advirtió que luego de las elecciones "viene más ajuste". "No hay que agitar ni temer a fantasmas de grandes ajustes", respondió el jefe de Gabinete, al tiempo que ratificó el "gradualismo" del Ejecutivo en materia económica. Frente a los cuestionamientos por el nivel de endeudamiento, el ministro coordinador defendió "la sustentabilidad del plan financiero que ha presentado el Gobierno" y puso de relieve que el país "está financiándose a una tasa promedio del 4,8%, la más baja de la historia argentina".

Además, Peña volvió a descargar responsabilidades en la gestión del kirchnerismo al señalar que "el plan financiero permite financiar la brecha del défitit fiscal con una reducción gradual" porque Cambiemos recibió "uno de los déficit más altos de la historia".

Interrogado por los senadores sobre la polémica suspensión de pensiones por discapacidad, que luego se dio marcha atrás, el funcionario nacional aseguró que "es falso que se estén eliminando las pensiones por invalidez" pero, no obstante, añadió que "hay casos puntuales" de quita de esos beneficios por "el incumplimiento de requisitos".

"En nuestra gestión dimos de alta 101.876 pensiones no contributivas", subrayó Peña. Y cerró: "Hemos trabajado rápidamente en corregir y fueron dadas de alta de vuelta".