El bono del siglo rinde 7,5% en la plaza local y dispara las reservas

Con el ticker AC17, ayer empezó a cotizar en el mercado local el controvertido bono a 100 años, que logró una suba de 1,2% con respecto a su precio inicial y cerró a $ 1519 por cada lámina de u$s 100. El volumen nominal fue de $ 1.493.000 y el monto negociado llegó a $ 22.653.520.

Los operadores destacaron que –medido en dólares– no hubo grandes sorpresas, ya que el título cotiza en Wall Street desde la semana pasada: "El bono salió a u$s 90, con una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 7,9%; este lunes, llegó a u$s 94, con una TIR de 7,55%; y hoy [por ayer] cerró en u$s 92 es decir, que ofrecía una TIR de 7,70%", explicó Marcelo Elbaum, director de Maxinver.

En cuanto a la caída del precio entre el lunes y ayer, Martín Saud, trader de Balanz Capital, consideró que el nivel de u$s 94 era correcto pero señaló: "El martes hubo dos noticias negativas para el mercado. Por un lado, se confirmó la acusación sobre Michel Temer y, por otro, el Banco Central Europeo dijo que podría recortar estímulos".

Los analistas coincidieron en que, más allá del plazo de 100 años que tiene el bono, el inversor debe evaluar la duration del mismo –que está alrededor de 13 años– y compararlo con el AA46, que tiene una duración similar. "La ficha mínima de este bono es de u$s 1000, mientras que la del AA46 es de u$s 150.000. El otro bono similar en dólares es el PAR pero paga un cupón muy bajo. El AC17 es atractivo para el que busca un bono largo y quiere cobrar un buen cupón", afirmó Lucas Gardiner, director de Portfolio Personal. Sin embargo, advirtió: "No se lo recomendaría a un minorista conservador sino a alguien que tenga un perfil de mayor riesgo porque los bonos tan largos están sometidos a mucha volatilidad".



Elbaum compartió la advertencia sobre la volatilidad pero se mostró positivo: "Para un minorista, este bono es espectacular porque tiene una renta de 7,70%, que es el doble lo que rinde un inmueble. Además, no paga ni bienes personales ni ganancias. El único riesgo sería que Argentina entrara en default pero, con una relación de deuda sobre PBI del 26%, es poco probable que eso ocurra".

Además de iniciar la cotización, ayer también ingresaron a las Reservas Internacionales del Banco Central los u$s 2472 millones provenientes de la colocación de este título. Como resultado de esa y otras operaciones cambiarias, las Reservas crecieron u$s 2152 millones ayer y finalizaron en u$s 47.699 millones.