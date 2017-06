Aunque aparecieron los vendedores, la demanda llevó al dólar a un récord

Ante la seguidilla de subas hasta niveles récord, reaparecieron los vendedores y el dólar cedió, sin embargo la caída duró poco, ya que continuó firme el apetito de los compradores y el tipo de cambio volvió a marcar un máximo histórico.

No obstante, el alza se dio en terreno mayorista: el dólar ganó cinco centavos y cerró a $16,45. Dado que entre el precio mínimo y el máximo intradiario hubo una diferencia de 14 centavos, el billete no llegó a replicar la recuperación y terminó un centavo abajo, a $ 16,68 para la venta.

La de ayer fue la tercera vez que el tipo de cambio marca un récord de manera consecutiva, mientras que la racha alcista acumula cuatro ruedas. Según los expertos, la dinámica de los últimos días es la misma: una demanda privada de bancos y empresas que supera a la oferta en pleno cierre de posiciones de fin de mes.

Desde mediados de mayo, cuando el real se derrumbó a causa del escándalo de corrupción que salpicó al presidente de Brasil, Michel Temer, que la divisa estadounidense gana terreno frente al peso. Según Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios, "desde el 17 de mayo la moneda local se devaluó contra el dólar un 5,4% directo", es decir, 84,5 centavos. En tanto, dijo por medio de su informe diario que la demanda sigue insatisfecha y que persisten "los cambios de activos hacia instrumentos de moneda extranjera". En la misma línea, Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio señaló que el tipo de cambio acumuló un aumento que vuelve a competir con los demás rendimientos de colocaciones en moneda doméstica.

Por su parte, Global Agro Broker detalló: "El dólar mayorista se negoció ofrecido en la apertura con ventas de algunos bancos provinciales, aunque desde el mediodía apareció la demanda de bancos privados que empujaron el mercado hasta cerrar en el máximo del día frente a liquidaciones de exportadores en niveles muy reducidos en torno a u$s 60 millones".

La ola de ventas que se desató sobre el final de la rueda del martes se mantuvo durante las primera horas de la sesión de ayer, lo que llevó a la cotización del tipo de cambio a un mínimo de $ 16,33. A continuación la demanda se recompuso y tomó fuerza en la segunda mitad de la jornada, hasta que el dólar tocó su punto máximo en $ 16,47.

A diferencia de lo que sucedía durante la administración kirchnerista, la volatilidad del mercado cambiario no inquieta al Banco Central (BCRA). De hecho, todo lo contrario, el presidente de la entidad, Federico Sturzenegger, suele remarcar la importancia del movimiento libre del dólar; así lo hizo en la conferencia que dio en IAEF: "El tipo de cambio flotante es central para nuestra visión sobre la posibilidad de que Argentina logre tener ciclos más ordenados, menos intensos, y, se podría decir, más saludables. Permitir que el tipo de cambio se mueva ante shocks externos, hace que nuestro país cuente con una flexibilidad invaluable para afrontar las fluctuaciones internacionales y corregir nuestros potenciales desequilibrios, protegiendo nuestro entramado productivo".

El total negociado en el mercado spot fue de casi u$s 600 millones (u$s 596,435 millones), mientras que en futuros el monto ascendió a u$s 58 millones en el terreno donde operan los bancos y a u$s 605 millones en Rofex. En el mercado de Rosario casi la mitad de los contratos correspondieron a roll-over de junio a julio a una tasa implícita de 17,66% anual. El plazo más largo operado fue diciembre, a $ 18,015.