Con menos interés minorista, colocaron Letes por u$s 1050 millones

En la última colocación de Letes, el Ministerio de Finanzas logró refinanciar deuda por u$s 1050 millones, con una participación clave del sector público. Según indicó la cartera de Luis Caputo, se colocaron nuevas Letras del Tesoro para refinanciar vencimientos por un total de u$s 532 millones, correspondientes a vencimientos con privados por u$s 250 millones y con el sector público por u$s 282 millones. Adicionalmente, se colocaron u$s 353 millones con privados y u$s 165 millones con entes públicos, en concepto de refinanciaciones de vencimientos anteriores.

"El monto total de las órdenes recibidas para la licitación de Letras del Tesoro alcanzó un valor nominal de u$s 2.167 millones, distribuido en u$s 1.864 millones para la Letra a 224 días, u$s 450 millones para la Letra a 364 días y u$s 300 millones para la Letra a 532 días", explicó el Ministerio en un comunicado oficial. En la subasta anterior, la demanda había llegado a u$s 3.351 millones.

Como resultado de la licitación se adjudicaron u$s 300 millones en Letras del Tesoro a 224 días (9 de febrero de 2018), u$s 450 millones en Letras del Tesoro a 364 días (29 de junio de 2018) y u$s 300 millones en Letras del Tesoro a 532 días (14 de diciembre de 2018).

Si se la compara con la licitación anterior de mitad de mes, participaron menos ahorristas: esta vez se recibieron 5.746 órdenes de compra (contra casi 7.000) y de acuerdo al nuevo procedimiento, se adjudicó el total de las órdenes recibidas en el tramo minorista por hasta u$s 50.000. A las ofertas del Tramo General de la Letra a 224 días se les aplicó un factor de prorrateo de 13,55%.

Estas letras con las que el Gobierno busca captar el ahorro local para financiar pagos de vencimientos son muy atractivas para ahorristas minoristas que quieren pasar de pesos a dólares porque permiten licitar a un tipo de cambio mayorista y percibir un rendimiento en la moneda estadounidense. Sin embargo, los analistas de la City advirtieron que es un instrumento que congela la inversión por un plazo mínimo de 7 meses y sólo lo aconsejaron para inversores conservadores, que quieran escapar a la volatilidad previa al resultado electoral.

Esta vez, el financiamiento obtenido estará destinado a refinanciar un monto similar colocado con anterioridad, a menores plazos de vencimiento.

La última licitación del mes de junio se realizó en medio de críticas al Ministro Caputo por la colocación del primer bono a 100 años del país. Ayer, el ministro de Finanzas se defendió de las acusaciones y afirmó que Argentina se está financiando "a las tasas más bajas de nuestra historia, cuyo promedio ronda el 4,8%‘" y cuestionó a un sector de la oposición encabezado por la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner que debería explicar porque "se le pagaba a Venezuela una tasa del 15%".

Mañana es la fecha prevista para la liquidación de esta operación. Así se completó la decimosegunda licitación de Letras del Tesoro en lo que va del año. Según el calendario previsto por Finanzas, quedan otras once colocaciones en el segundo semestre. La próxima será entre el 11 y 12 de julio.