Fiscal venezolana denuncia "terrorismo de estado"

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, anunció que desconocerá las sentencias que emitieron "unos ilegítimos magistrados" del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en referencia a una que ayer le otorgó facultades de Ministerio Público a la Defensoría del Pueblo y aseguró el gobierno de Nicolás Maduro impuso un "terrorismo de Estado" a través de la justicia y los militares.

"Aquí parece que todo el país es terrorista. Yo lo que creo es que tenemos un terrorismo de Estado, donde se perdió el derecho a manifestar, donde son reprimidas cruelmente las manifestaciones, donde se enjuicia a civiles en justicia militar", afirmó Ortega.

También aludió a la sentencia vinculada a la creación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que impulsa el presidente, Nicolás Maduro, para modificar la actual Carta Magna y pidió a los venezolanos que salgan a defenderla.

Ortega pidió que esos fallos sean anulados y juró que defenderá la vigencia de la actual Constitución "hasta con la vida", y dijo "creo que tenemos un terrorismo de Estado, donde se perdió el derecho a manifestar, donde son reprimidas cruelmente las manifestaciones, donde se enjuicia a civiles en justicia militar".

Aparte, Ortega sostuvo que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de mayoría opositora no se encuentra en desacato, como había sentenciado el TSJ, al explicar que esa calificación de delito sólo aplica a personas y no a instituciones.

En tanto, las autoridades venezolanas localizaron cerca de Caracas el helicóptero desde el cual fue atacado con granadas el TSJ, informó el vicepresidente, Tareck El Aissami, e indicó que hay comandos especiales en la zona buscando al piloto Oscar Pérez.

El gobierno había denunciado que el martes, el piloto hurtó la aeronave de la policía científica CICPC, sobrevoló el TSJ arrojando granadas y disparó contra el Ministerio del Interior, en lo que Maduro señaló como intento de golpe de Estado y "ataque terrorista" enmarcado en un plan de sectores "extremistas" de la oposición para derrocarlo