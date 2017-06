Optimista, Eurnekian cree que es un muy buen momento para invertir

"Es un muy buen momento para invertir en la Argentina". La frase pertenece a Eduardo Eurnekian, dueño de Corporación América, quien la utilizó para remarcar el momento que vive la Argentina y gracias al cual decidió comenzar con las obras de lo que marca su regreso al negocio inmobiliario después de mas de dos décadas.

Se trata del mega emprendimiento que su división de real estate llevará a cabo en Córdoba, en el predio del ex Batallón 141 de 23 hectáreas que fue comprado por el grupo en 2007 y que atravesó por varias idas y vueltas políticas antes de ser finalmente aprobada su ejecución. Se invertirán u$s 1000 millones a lo largo de una década para levantar un barrio para 12.000 personas, con edificios de departamentos, oficinas, locales comerciales, un hotel, un centro médico, un área deportiva, una zona de residencias estudiantiles, cocheras subterráneas y hasta un espacio multirreligioso, todo en 446.000 m2. Según los arquitectos, el plan cumple con los principios de lo que se llama nuevo urbanismo y es considerado como un Eco distrito

Eurnekian viajó en jet privado a Córdoba Capital ayer para encabezar el acto formal con el que se dieron inicio a las obras de lo que se llama Distrito Las Artes y en el cual estuvo acompañado por el intendente Ramón Mestre. En ese marco, el empresario remarcó los cambios económicos que ocurrieron en la Argentina y destacó que no esperó el momento oportuno del mercado para iniciar las obras sino que se adecua a la realidad. "Nadie regala nada. Hay que ser capaces y competir en el mundo de los negocios. Podemos hacerlo, no es imposible", dijo. Luego de no querer opinar sobre las próximas PASO y la candidatura de Cristina Fernández ante los periodistas que cubrieron el evento, señaló que las inversiones y la economía deben "saber andar con las reglas que se manejan en todo el mundo". Añadió que en la Argentina "hay un cambio positivo para las expectativas", y agregó que "Córdoba tiene todo para que este proyecto sea exitoso. No hay razones para demorarlo más". En cuanto a la financiación, explicó que "hay fuentes ya aseguradas, como el Banco Nación y entidades externas. Nadie construye si no hay mercado, y esto se hará a medida que haya demanda".

Las obras comenzarán en los próximos meses con la construcción de los primeros edificios que forman parte de un masterplan diseñado por el estudio BMA (Bodas Miani Anger). La primera etapa comprende la construcción de residencias de alta gama que incluye conceptos como ‘Casas en altura‘ y ‘Jardines verticales‘. También unidades de dos y tres dormitorios con amenities; oficinas; condominio de viviendas de lujo; supermercado, tienda ancla, food court gastronómico, cines y servicios complementarios. Habrá además estudios para vivir y trabajar con espacios para co-working; viviendas pequeñas para universitarios y millennials y un centro deportivo. Según el plan, el área corporativa para oficinas, business center y otras zonas de negocios abarcará 35.000 m2. La reservada para la instalación de un supermercado que podría ser Coto, un centro comercial que aún no tiene marca, el polo gastronómico y la zona de entretenimiento es de 71.000 m2. En tanto, las viviendas ocuparán 340.000 m2, el estacionamiento otros 30.000 m2 y el espacio público será equivalente al 50% del predio, es decir 11,5 hectáreas. Habrá un club, un centro médico, residencias para estudiantes y centro de posgrados, una capilla y un espacio multi-religioso. Según los arquitectos a cargo de la obra, el proyecto se basa en parámetros de la regeneración urbana y del nuevo urbanismo inteligente, como son la implementación de un Verde Urbano Continuo, manejo del agua, manejo sustentable de residuos, usos mixtos y prioridad peatón.

En el lugar trabajarán en forma directa 1100 operarios por día, a los que se sumarán una cantidad similar de personas, afectadas indirectamente al desarrollo.