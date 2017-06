Ladrillo sobre ladrillo

- Abrió el coworking más grande de Córdoba

Con una inversión cercana a los $ 10 millones, el complejo corporativo Ciudad Empresaria presentó en la ciudad de Córdoba el espacio de coworking más grande del interior del país. La iniciativa, según detalló la empresa, cuenta con 7.500 metros cuadrados cubiertos y 800 puestos de trabajo dispuestos en cuatro módulos flexibles e integrables para albergar desde emprendimientos unipersonales hasta pymes y multinacionales. La infraestructura se completa con 40 salas de reuniones, a lo que se adicionan los más de 23 salones del Centro de Congresos y Convenciones del Quorum Córdoba Hotel (con capacidad para más de 4.000 personas). Ciudad Empresaria es una mega urbanización corporativa ubicada en el norte de Córdoba capital, a dos minutos del aeropuerto, que cuenta con edificios de oficinas AAA, además del centro de convenciones y el hotel.



- Buenos Aires, cuarta en precios en la región

La Ciudad de Buenos Aires se encuentra en el cuarto lugar en América latina en materia de precios de las propiedades, con un valor promedio de u$s 2.659, según un estudio elaborado por el Centro de Investigaciones en Finanzas (CIF) de la Universidad Di Tella en conjunto con la empresa Navent, propietaria del portal Zonaprop. El listado lo encabeza Río de Janeiro, con un precio promedio de u$s 4.079 el metro cuadrado, seguida de Santiago de Chile (u$s 3.269) y Montevideo (u$s 2.910). Para armar el ranking, el CIF tomó los precios de inmuebles en barrios comparables a Barrio Norte, Belgrano, Caballito y Recoleta (las zonas elegidas en Buenos Aires) publicados en los sitios que controla Navent en cada país.



- Sube la venta de materiales

El Índice Construya (IC), que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas líderes que conforman el Grupo Construya (ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, pisos y revestimientos cerámicos, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, grifería y caños de conducción de agua), registró una suba del 14,5% en mayo respecto de igual mes de 2016. Respecto de abril último, los volúmenes despachados registraron un aumento del 3,31% en la medición desestacionalizada.

En tanto, en los primeros cinco meses del año, el Índice Construya acumuló un crecimiento de 3,5% en comparación con el mismo período de 2016.



- El déficit habitacional es del 28% de las viviendas

Sobre un total de 12,2 millones de hogares, el déficit habitacional de la Argentina asciende a 3,5 millones de viviendas, según un estudio presentado por el Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires durante la segunda edición de la Jornada de Urbanismo Sustentable, realizada en el Colegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo. De las viviendas afectadas, 2,2 millones son deficitarias, 1,1 millones, de hacinamiento semi-crítico y 200.000, de hacinamiento crítico, describió la arquitecta Myriam Heredia, directora de ejecución y proyectos del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires, al presentar los datos. Más del 50% del déficit, precisó, se encuentra en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

"Unos 5 millones de personas están obligadas a compartir vivienda con otra familia y otros 3 millones residen en viviendas irreparables", señaló Heredia. En un estudio focalizado en la provincia de Buenos Aires, la localidad más afectada es La Matanza con un 17%. Sobre un total de 16 millones de habitantes, 1,3 millones se encuentran en déficit habitacional. El número más preocupante es el de 787.348 hogares, resultado de la suma entre el déficit cualitativo crítico y el cuantitativo, que tienen carácter de irrecuperable. Ante la situación, la directora llamó a trabajar en conjunto entre el Estado, el empresariado, las ONGs y organismos internacionales. "Si no lo hacemos así, no va a haber solución, ni a corto, ni a largo plazo", sentenció.