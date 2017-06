Uno por uno, los proyectos de lujo que reactivan el Real State

En real estate la location (ubicación) es fundamental. Más aún si de proyectos premium se trata. Sin embargo, a partir de los últimos lanzamientos realizados, la exclusividad y calidad de los amenities ofrecidos, la incorporación del diseño y el arte, la magnificencia y espacialidad de los ambientes así como la asociación con marcas prestigiosas internacionales suman valor y parecen crear una nueva categoría para identificar este tipo de desarrollos.

¿Súper premium? ¿Ultra premium? ¿Híper premium? La definición queda en manos del branding pero, más allá de la denominación que se elija, es claro que el lujo inmobiliario redobla la apuesta y va por más. Ventas hay y las propuestas para bolsillos selectos avanzan. Según el proyecto, el precio de venta del metro cuadrado está entre u$s 5.000 a u$s 8.000 en pozo y se dispara hasta u$s 12.000 al finalizar la obra.

El barrio más joven de la ciudad de Buenos Aires concentra las obras de mayor volumen. El último anuncio en la zona salió de la boca de dos pesos pesados del real estate local, Eduardo Costantini y Alan Faena. Ambos se asociaron para desarrollar Oceana Puerto Madero, dos edificios residenciales de ocho pisos y una plaza pública entre las calles Pierina Dealessi, Petrona Eyle, Juana Manso y Martha Salotti, en el Dique Dos, frente al Faena District.

Consultatio -la firma de Costantini- le compró el lote a su socio por u$s 44 millones, en condominio con su fondo de inversión (Consultatio Inmobiliario Fondo Común de Inversión Cerrado Ley 27.260) y estará a cargo de su desarrollo. Se calcula que la inversión total rondará los u$s 120 millones.

Ambos edificios sumarán aproximadamente 26.000 m2 propios vendibles, más de 40.000 m2 de superficie total. La obra comenzaría en el segundo trimestre del año próximo y se prevé un plazo aproximado de construcción de dos años y medio.

"A través de una asociación creativa, los equipos de Consultatio y Faena trabajarán en la concepción y diseño del proyecto. Es una oportunidad única para crear un nuevo ícono arquitectónico para la Ciudad. Ambos compartimos una visión a la hora de desarrollar proyectos con el foco puesto en la creatividad y la calidad de vida", describió Costantini.

Sobre el perfil de la propuesta, el dueño de Nordelta y Puertos aseguró que "combinará lo mejor de la arquitectura, el diseño y el paisajismo contemporáneos. Seguirá las últimas tendencias en materia de diseño y sustentabilidad, con terminaciones de primera categoría, prestando fundamental importancia al desarrollo de detalles y definición de fachadas".

Respecto al futuro desarrollo de este segmento, el empresario estimó que "el escenario que se viene estará marcado por nuevos lanzamientos, proyectos a gran escala y mayores desafíos a la hora del diseño y la calidad". A su vez, como la escasez de terrenos en zonas premium es una realidad, "continuamente irán generándose nuevas zonas a futuro; barrios como Núñez y Palermo son los que presentan el mayor potencial por su cercanía a otras zonas premium y su buena red de infraestructura y servicios".

Inauguración

Tras varios años de obra y complicaciones, la familia Sutton abrió el 8 de junio Alvear Icon, su primera incursión en el rubro inmobiliario, una propuesta mixta con 159 suites hoteleras (318 plazas) y 50 residencias de uno a cuatro ambientes. Este nuevo hotel cinco estrellas y plantas con departamentos se destaca en el skyline del Dique Tres de Puerto Madero.

Si bien se irá inaugurando en varias etapas a lo largo de este año, ya finalizaron con la totalidad de las viviendas y habitaciones, además del salón de eventos con capacidad para 1.200 personas, el restaurante de la planta baja y el bar del lobby. La inversión total fue de u$s 120 millones.

Solo les quedan tres unidades por vender aunque "hay un movimiento importante de reventa con una valorización de la inversión de entre el 50% y 70%", destacó Andrés Kalwill, director de Nuevos Proyectos del grupo. Esas unidades se comercializan a alrededor de u$s 10.000 por metro cuadrado.

El proyecto es de los estudios PFZ Arquitectos y Pasinato Arquitectos. Posee una superficie construida de 39.068 m2 y consta de tres subsuelos, planta baja y 35 pisos de altura. "El balance es muy bueno. Descubrimos un nicho del mercado muy importante que era el de las personas que querían la marca Alvear y los servicios del hotel en sus viviendas. Con Icon se creó una nueva categoría tanto por la calidad como por los precios", contó Kalwill.

Mientras, en el Dique Dos, avanzan con Alvear Tower -de 235 metros, la torre más alta del país- puramente residencial de lujo que "responde al concepto disparador que era hacer un hotel Alvear pero sin pasajeros. A diferencia de otros proyectos, nosotros no nos asociamos a una marca sino que partimos desde nuestros propio know how hotelero para volcarlo a la propuesta inmobiliaria", agregó el directivo. A fin de este mes prometen terminar el hormigonado de la estructura e inaugurarlo dentro de un año.

Sobre este proyecto, Kalwill se muestra orgulloso de haber introducido ambientes espaciosos que poseen 3,30 metros de altura libre de piso a techo: "Fue una innovación y este modelo se replicó en otros proyectos luego. Da satisfacción haber dejado una marca en el mercado".

La inversión ya desembolsada ronda los u$s 125 millones y restan otros u$s 60 millones. Vendieron 67% de las unidades que hoy cotizan entre u$s 9.000 y u$s 12.000 por metro cuadrado. La superficie total de la torre es de 69.000 m2. Contará con 189 departamentos de lujo de 90 m2 a 480 m2 de superficie. La obra comenzó en mayo de 2012 pero "hubo varios problemas técnicos y de importaciones que hicieron que los tiempos de obra se superaran bastante más de lo previsto", admitió el entrevistado.

Además de los amenities tradicionales, habrá otros exclusivos de este proyecto como ser simulador de golf, mail boxes, cafetería y bar en el piso 54 con vista a toda la ciudad y al río para "democratizar la altura y que todos puedan disfrutar de esa panorámica", sala de ensayo, de niños y adolescentes, microcine y spa de mascotas.

Asimismo, a fin de mayo, el grupo cerró el Plaza Hotel para recuperarlo, incorporarle residencias y un nuevo modelo de producto que denominan Escritorios del Plaza, pequeñas oficinas con servicios compartidos. El proyecto -en manos del estudio BMA- está en marcha. Estiman como mínimo tres años de trabajo antes de su reapertura. Aún no definieron el monto a invertir.

Dique Uno

Dentro de este dique avanza la obra de SLS Lux Puerto Madero, proyecto impulsado por Jorge Pérez, el argentino fundador y CEO de Related Group. Se construyen dos torres residenciales de 33 pisos de altura (con 131 unidades de 119 a 521 m2) y 72 habitaciones -Designer Suites- cuyos propietarios podrán adherirlas a un pool hotelero operado por la cadena SLS.

El proyecto, distinguido por su arquitectura, el diseño de sus interiores y el paisajismo del entorno, también contempla piezas de arte y una plaza pública que cederán a la Ciudad. La inversión alcanza los u$s 250 millones y su inauguración se prevé para mediados de 2019. El complejo se emplaza entre las calles Pierina Dealessi y los boulevards Rosario Vera Peñaloza y Juana Manso.

El 25 de mayo último Pérez estuvo en tierras porteñas. Durante su visita relámpago, contó que ya tienen vendido el 85% de las unidades de vivienda y que lanzan la comercialización de las suites a un valor cercano a los u$s 8.000 por metro cuadrado. "Hemos tenido un éxito increíble. Este proyecto es muy especial, con un diseño icónico para Buenos Aires. Tiene grandes balcones de casi cuatro metros y traemos una marca como es SLS", comentó.

Más allá de lamentarse por los altos costos de construcción e impositivos del mercado local, reveló que están "viendo varios terrenos muy importantes" en la Ciudad para desarrollar nuevos proyectos. "Hay dos en especial sobre los que realizamos muchos estudios y con los que ya estamos casi con el contrato final. Compramos para construir no solo residencias sino también -quizás- oficinas de lujo. Serán dos proyectos enormes en Buenos Aires, cerca de Recoleta, Retiro y Puerto Madero, con inversiones de u$s 250 millones", agregó el empresario.

En tanto, GNV Group se aboca a las obras de Madero Harbour, su mega complejo premium de usos mixtos que proyecta construir 300.000 m2 en total. Ya se encuentra operativo un 40% del proyecto, que comprende cuatro edificios de oficinas -bajo la marca World Trade Center (WTC)-, dos edificios residenciales y un supermercado.

En octubre del año pasado iniciaron la construcción de Harbour Tower, una torre de 200 metros de altura con 50 pisos, diseñada por el reconocido arquitecto uruguayo Carlos Ott. Comprenderá 52.000 m2 de obra, de los cuales 3.000 m2 serán destinados a amenities, como ser: una cava de vinos, jardín de yoga y health club, salón con parrillas y kinder, servicio de conserjería 24 horas, valet parking, piscinas, microcine high tech multimedia, entre otros. Los residentes también podrán hacer uso de otros servicios del complejo, como ser el helipuerto o los salones de eventos.

Serán 150 unidades de uno a cuatro dormitorios y penthouses. Demandará u$s 100 millones de inversión y las unidadesse ofrecen a u$s 7.000 el m2. Se prevé finalizarlo en diciembre de 2019 y hasta el momento ya se vendió el 70% de la torre.

"En la categoría de proyectos premium cada vez se busca más servicios y diferenciación. Este sector es muy nuevo en la Argentina, se va perfeccionando año a año y hay mucho por hacer. Es un mercado en el que la gente viaja mucho por lo que es exigente y conocedora. Siguen las tendencias mundiales, hay que satisfacer sus necesidades y proveerles valor agregado", opinó Mercedes Ginevra, CEO de Ginevra Sotheby´s International Realty, a cargo de la comercialización de Harbour Tower.

Hacia fines de 2017 o comienzos de 2018 iniciarán también allí la construcción del hotel Viceroy Buenos Aires, que tendrá 125 habitaciones y 30 residencias de lujo (24.000 m2 de superficie). El monto de inversión es de u$s 50 millones y se prevé inaugurarlo en 18 meses. Algunas de las residencias ubicadas en los pisos más altos del hotel se venderán a precios que oscilarán entre u$s 7.000 y u$s 10.000 el metro cuadrado.

"En Harbour Tower se están finalizando los tres subsuelos. El resto de la estructura de la torre, la fachada vidriada y las instalaciones se encuentra en proceso licitatorio. Respecto al Viceroy, aún está en proyecto y recién a fin de año se lanzará a la preventa", comentó Ginevra.

También en el Dique Uno de Puerto Madero, Vizora Desarrollos Inmobiliarios y Fernández Prieto levantan The Link Towers, complejo de dos torres de 33 pisos -Adán y Eva- de viviendas que se venden desde u$s 5.500 por metro cuadrado. En total, serán 52.000 m2 de superficie cubierta y semicubierta, 260 unidades y 400 cocheras. La inversión, u$s 80 millones.

Ambos edificios ofrecen departamentos con uno a cuatro dormitorios y en lo más alto habrá dúplex y triplex exclusivos y con terrazas. "Link ofrece la magnífica experiencia de vivir junto a un gran espejo de agua, sin edificios que interfieran la amplia vista hacia la ciudad y hacia el Dique Uno. Además, reemplaza los amenities tradicionales por espacios de encuentro", describió Milagros Brito, presidenta de Vizora.

La primera de las torres, Adán, se entregará en 2019 mientras que la otra quedará para inaugurar en 2020. Llevan vendido el 50% de las unidades.

Sobre las expectativas de crecimiento de los productos para este segmento, Rodrigo Fernández Prieto, vicepresidente de la empresa que lleva su apellido, afirmó: "El mercado es inagotable, especialmente en el sector premium porque -a pesar de las dificultades- es el que se ve menos afectado".

Menú variado

Gabriela Goldszer, directora de Ocampo Propiedades, comercializa Decó Recoleta furnished by Armani/Casa, ubicado en la esquina de Presidente Roberto Ortiz y Guido, donde estaba el restaurante Lola. El proyecto, desarrollo y la dirección de obra pertenece al estudio ABV Arquitectos (Amsel Boruchowicz Vilamowski). Aunque fue lanzado oficialmente a mediados de mayo ya cuenta casi con el 80% prevendido entre su círculo de inversores.

"Es un hito urbano por su ubicación, escala y calidad. Los productos premium siguen subiendo y baten récords de valor en dólares, por lo que creemos que hay margen para seguir haciendo negocios en este segmento", dijo Ioram Amsel, uno de los socios.

El edificio dispondrá de 70 metros de frente, tendrá unidades de uno a tres ambientes (50m2 a 100 m2) y amenities de alta gama como seguridad, business center, salón, sala multimedia, piscina, solarium, gimnasio y spa. Entre las particularidades que distinguen al proyecto, se estableció una alianza estratégica con Armani Casa de Milán -la marca del diseñador italiano Giorgio Armani- para decorar y amueblar los espacios comunes del emprendimiento, que tendrá características hoteleras en cuanto al estilo y concepción de su lobby, amenities y front desk. Será la primera incursión de esta marca en el país. "Esto le agrega un valor diferencial para lo que es el desembarco de las nuevas marcas en Argentina. Es un proyecto súper premium y en el corazón de Recoleta, un lugar valorado tanto por el público internacional como por los argentinos", afirmó la asesora inmobiliaria. Con una inversión de u$s 55 millones, la construcción comenzará en dos meses y medio y el final de obra está previsto para 2020. El precio de venta es de u$s 4.500 el m2 pero se prevé que al momento de la entrega cotice entre u$s 6.000 y u$s 7.000.

Por otra parte, el primer edificio de Latinoamérica proyectado por el prestigioso estudio británico de la arquitecta Zaha Hadid -LAvenue Libertador- comenzará a ser construido este año en Palermo. El desarrollo pertenece a Grupo Portland y se levantará sobre un terreno de 1.500 m2 ubicado en Av. Del Libertador 3858, entre Bullrich y Sinclair. A nivel local el proyecto estará a cargo de los estudios Lopatin y BMA.

Se trata de un edificio residencial de 33 pisos y cinco subsuelos que contará con 90 unidades y más de 190 cocheras que en total representan más de 30.000 m2 de construcción. Habrá unidades de cuatro y cinco ambientes con dependencia de servicio y serán de 220 a 420 m2.

"La estética, el diseño y la innovación serán la clave. La alianza con el estudio Zaha Hadid marca un hito en el segmento premium local", destacó Gustavo Menayed, gerente General de Portland.

Respecto a este mercado, el empresario afirmó: "La demanda del segmento ABC1 sigue al alza. Dentro del real estate, este sector abarca aproximadamente un 7% de la población total del país. Es decir, son más de tres millones de personas quienes tienen el poder adquisitivo para comprar una propiedad de estas características".

Según evaluó Menayed, "se abre una oportunidad para consolidar este segmento", por lo que en marzo de 2018 proyectan entregar también Palmera Bureau, un emprendimiento de oficinas de primera categoría ubicado en Olivos, sobre Libertador.

A su vez, consideró que "hoy los amenities son un commodity más. Cambio la sigla LLL (triple Location) por LGL, Location, Gastronomy y Lifestyle. Los amenities son nuestros commodities. La diferenciación y el valor agregado serán las claves del éxito".

Alejandro Reyser, socio de la desarrolladora RED, que construye Palacio Paz XXI, coincide: "Hoy, sólo con una ubicación premium uno no se asegura el éxito de un proyecto. Hay que ofrecer el producto adecuado. Es importante adelantarse a lo que ya se sabe que va a llegar, pensar los amenities no solo para cumplir sino que sea lo que busca y necesita la gente".

La empresa desarrolla allí un edificio de usos mixtos de 11 pisos, con tres subsuelos, 94 unidades residenciales y estudios profesionales con locales comerciales. El complejo, cuya obra se inició en agosto del año pasado y se comenzará a entregar en 2018, se desarrolla donde actualmente funciona el pabellón de deportes del Círculo Militar y tendrá accesos desde Plaza San Martín y la calle Esmeralda. Las unidades tendrán una superficie de entre 45 y 145 m2. Ya lograron vender el 90%.

"Lo que diferencia a Palacio Paz XXI es la singularidad de que éste convivirá con un palacio de principio del siglo pasado en exclusividad, unidos por un jardín especialmente diseñado para este fin que generará una especie de mini espacio francés en la zona más tradicional de Buenos Aires como es Plaza San Martín. Son oportunidades que aparecen muy de vez en cuando", resaltó Reyser.