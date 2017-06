Norlog, la apuesta europea de Andreani

Cuando el pasado diciembre se puso en marcha Norlog, una nueva plataforma logística industrial ubicada en Tigre, destinada al movimiento y almacenamiento de mercaderías y la radicación de industrias livianas, también se puso en marcha la nueva unidad de Negocios Inmobiliarios del grupo logístico Andreani.

"Somos un country para empresas", define a la iniciativa Pablo Andreani, titular de este brazo del grupo, en alusión a la infraestructura, tecnología y prestaciones involucradas en el proyecto que, hasta el momento, con el desarrollo de las primeras 37 hectáreas donde se localiza el área de depósitos AAA, demandó una inversión de u$s 200 millones.

Según explica el directivo, desde las vías de circulación pavimentadas y el soterramiento del cableado eléctrico para evitar la contaminación visual hasta las importantes obras hidráulicas realizadas para evitar inundaciones, pasando por la parquización con la siembra de 10.000 árboles, el riego por goteo o la barrera verde perimetral en tresbolillo, muchas son las características de Norlog que podrían asemejar esta plataforma con un barrio privado de categoría.

Pero lo cierto es que Norlog está "inspirado" en grandes centros logísticos europeos: puntualmente en los de Zaragoza -"una ciudad ubicada en una zona estratégica de España, equidistante de Madrid, Barcelona y de las más importantes urbes de ese país"- y del puerto de Bolonia, en Italia, que el titular de la flamante unidad de Negocios Inmobiliarios del grupo, junto a su padre y titular de la firma, estudiaron por varios años en profundidad.

En cuanto a su localización, la iniciativa se alinea con los objetivos buscados. Desarrollado sobre un total de 100 hectáreas en Benavídez, en la empresa destacan que el emprendimiento se encuentra vinculado con la ruta 9-Panamericana, con acceso a los corredores más importantes del Mercosur, a los puertos de Zárate y de Buenos Aires y a las principales ciudades del interior del país.

Demanda insatisfecha

Las expectativas y el futuro siempre aparecen cuando el tema es el Real Estate. ¿Está este proyecto desarrollado en sintonía con un clima de negocios positivo que se avecina? "Por lo pronto, el proyecto se relaciona con el presente", señala Andreani. "Sabemos que ya hay una demanda insatisfecha que nuestra propuesta viene a satisfacer", agrega.

En este sentido cabe destacar que uno de los principales clientes de Norlog es el mismo Grupo Andreani, lo que le permite a la compañía conocer fehacientemente y en primera persona cuál es la demanda insatisfecha en relación a almacenamiento y movimiento de productos varios y qué hacer en consecuencia. ¿Otros clientes de la plataforma? En Benavidez mencionan a Claro y L’Oreal, entre otros que todavía no pueden revelar. Va otro número ad hoc que explica la dimensión del proyecto: se prevé que alrededor de 5.000 trabajadores cumplirán sus labores en este centro.

Hay otros dos aspectos, además del logístico, involucrados en este proyecto. Por un lado, un emprendimiento comercial, con oficinas, un área de servicios gastronómicos y hasta un hotel. "Estamos ubicados muy cerca de empresas importantes, una automotriz como Ford, por ejemplo, y es a ese mercado al que apuntamos con Norcom", explica el responsable del proyecto.

Por otro lado, existe también un ambicioso proyecto residencial -no pueden decir el nombre aún- donde, proyectan, vivirán 8.000 personas. Se tratará de un barrio que no será cerrado y que se ubicará vecino a Nordelta. Cuando todo esté terminado, indican, se habrán invertido en Norlog, Norcom y el proyecto residencial alrededor de u$s 600 millones.