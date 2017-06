Con ayuda del sector público, Gobierno refinanció deuda por u$s 1050 millones

El Gobierno refinanció deuda por un total de u$s 1050 millones y el sector público fue un actor clave en la operación. El ministerio de Finanzas colocó Letras del Tesoro para refinanciar vencimientos por un total de u$s 532 millones, correspondientes a vencimientos con privados por u$s 250 millones y con el sector público por u$s 282 millones.

Adicionalmente, se colocaron u$s 353 millones con privados y u$S 165 millones con entes públicos, en concepto de refinanciaciones de vencimientos anteriores.

Como resultado de la licitación se adjudicaron u$S 300 millones en Letras del Tesoro a 224 días (9 de febrero de 2018), u$s 450 millones en Letras del Tesoro a 364 días (29 de junio de 2018) y u$S 300 millones en Letras del Tesoro a 532 días (14 de diciembre de 2018).

“El monto total de las órdenes recibidas para la licitación de Letras del Tesoro alcanzó un valor nominal de u$s 2.167 millones, distribuido en u$s 1.864 millones para la Letra a 224 días, u$s 450 millones para la Letra a 364 días y u$s 300 millones para la Letra a 532 días, detalló el ministerio de conduce Luis Caputo.

Se recibieron 5.746 órdenes de compra y de acuerdo al nuevo procedimiento, se adjudicó el total de las órdenes recibidas en el Tramo Minorista por hasta u$s 50.000, inclusive. A las ofertas del Tramo General de la Letra a 224 días se les aplicó un factor de prorrateo de 13,55%.