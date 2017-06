Detalles del bono a 100 años: costos, tasas, precio y comisiones a los bancos

El Gobierno oficializó hoy la emisión de su “bono eterno”, el título de deuda en dólares que colocó la semana pasada con vencimiento en 2117, con la publicación de la resolución correspondiente en el Boletín Oficial. La emisión llegó a u$s 2750 millones.

Varios datos –el pago semestral de intereses y la tasa nominal anual del 7,125%- ya se conocían, pero otros vieron la luz recién con la publicación de la Resolución 97-E/2017 del Ministerio de Finanzas que dispone la emisión.

Al momento de la colocación de la nueva deuda, como el bono “cortó bajo par”, el interés nominal del 7,125% se convirtió en un interés real del 7,9%.

El título cotiza en los mercados –con el código AC17D- y hoy se vendía con una paridad de 92,9%, lo que representaba una TIR (tasa interna de retorno) del 7,82% (todavía mayor que la tasa nominal del papel pero ligeramente menor al costo que convalidó el Gobierno).

La resolución que lleva la firma de Luis Caputo precisa que “el destino de los fondos será la atención del servicio de la deuda y gastos no operativos de la Administración Nacional”. Y establece que “la Argentina tendrá derecho, a su opción, a rescatar los bonos, en forma total o parcial, en cualquier momento o en forma periódica antes de su vencimiento”.

Comisiones, honorarios y gastos

El texto designa a los bancos Citigroup, HSBC, Nomura y Santander “como colocadores conjuntos” de la operación, algo que ya se sabía. La información nueva es que les reconoce “una comisión de colocación total del 0,12% sobre el monto total del capital de los nuevos títulos”, lo cual implica un pago de u$s 3,3 millones.

The Bank of New York Mellon fue designado como agente fiduciario, de pago y de listado en Luxemburgo y el Banco de la Nación Argentina, como agente de proceso en la ciudad estadounidense de Nueva York.

El “esquema de honorarios y gastos” aprobado para el New York Mellon es de u$s 40.000. Y el de gastos “de impresión, distribución de prospectos, traducción y otros gastos asociados habituales”, de u$s 718.348,62.

Así, el costo de la colocación entre gastos, honorarios y comisiones ascendió a algo más de u$s 4 millones.