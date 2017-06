La balanza de pagos cerró el primer trimestre con un déficit de u$s 6871 millones

En el primer trimestre de 2017 la cuenta corriente registró déficit, u$s 6.871 millones, explicado por un saldo negativo de la balanza de bienes y servicios de u$s 3.715 millones, un débito neto de ingresos primarios, de u$s 3.676 millones y un crédito neto de ingresos secundarios de u$s 520 millones.

El déficit de la cuenta corriente resultó 39% mayor al de igual trimestre del año anterior, incrementándose en u$s 1.944 millones, fundamentalmente explicado por el deterioro de la balanza de bienes y servicios, seguido por el del ingreso primario neto.

La cuenta de capital presentó un flujo positivo de u$s 102 millones explicado mayormente por condonaciones de deuda.

En el trimestre la cuenta financiera presentó ingresos netos por u$s 6.556 millones, acentuando el endeudamiento neto de igual trimestre del año anterior, para el que se estimaron u$s 4.872 millones.

Por efecto de las transacciones de la balanza de pagos las reservas internacionales se incrementaron en el trimestre en u$s 11.535 millones. Estas transacciones sumadas a las ganancias por los cambios de paridades entre monedas por u$s 216 millones, explican el alza de las reservas del BCRA en u$s 11.751 millones.

El stock de deuda externa bruta total a fines de marzo de 2017 se estima en US$ 204.509 millones, con un incremento de US$ 16.293 millones, 8,7% respecto del trimestre anterior y de US$ 28.237 millones, 16,0% respecto de marzo de 2016.