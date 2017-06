El Gobierno confirmó que busca poner en discusión el rol de las PASO

Al anunciar hoy que los ministros que fueron designados como precandidatos para las PASO dejarán sus cargos el próximo 14 de julio, el jefe de Gabinete Marcos Peña reconoció que el Gobierno busca "discutir el rol" de las elecciones primarias obligatorias, a la luz de las listas de unidad que se han acordado en distintos distritos y espacios políticos, haciendo innecesarias, de hecho, las mismas PASO.

"Como gobierno vemos con preocupación la necesidad de discutir el rol de las PASO. Claramente estamos viendo que este experimento único en el planeta que la Argentina se ha impuesto tiene enormes problemas y extiende mucho más la discusión electoral", aseveró.

Se estima extraoficialmente que el proceso de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) rondará los $ 2.800 millones. Y la plataforma digital Change.org ya lanzó un petitorio para reclamar al Congreso que se revea la ley, bajo el argumento que al elegir las fuerzas políticas una sola lista de candidatos, las primarias se desvirtúan y sólo sirven para actuar como censo o encuesta previa a las elecciones generales.

Por otra parte, Peña negó que los timbreos y las caminatas que realizan distintos miembros del oficialismo formen parte de la campaña electoral, que comienza formalmente el 14 de julio: "Esto es una forma de gobernar", reafirmó.

Luego manifestó que "definitivamente vamos a cumplir con la ley que obliga a que la campaña empiece el 14 de julio" y no antes.

En medio de un blooper que protagonizó en la rueda de prensa al tirar accidentalmente un vaso de agua, Peña criticó a la ex presidenta Cristina Fernández por no hacer "ninguna autocrítica" ni dar "ninguna explicación por todos los múltiples casos de corrupción" durante su gobierno.

"Creemos que la ex presidenta tiene que ser ella la que pueda explicar a la sociedad lo que hizo, lo que no hizo, lo que tiene pendiente de cuentas en muchos lados. Obviamente sabemos que en mucha gente genera cierta irritación la sensación de esto, de no hacerse cargo de nada de lo que pasó, ni ninguna autocrítica, ni ninguna explicación por todos los múltiples casos de corrupción", finalizó.