Insaurralde y La Salada: "No sabía que Castillo manejaba puestos ilegales"

Tras difundirse una serie de audios donde es mencionado, el intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde negó hoy tener cualquier tipo de vinculación con la familia Castillo, administradora de la feria La Salada, y aseguró que no conoce a Adrián Castillo.

“A Adrián Castillo no lo vi en mi vida", afirmó Insaurralde hoy en diálogo con la señal de cable TN. Además, sostuvo que a Jorge Castillo sólo lo vio el día que asumió como intendente de Lomas de Zamora.

Consultado sobre las conversaciones que se conocieron ayer entre Adrián Castillo, sobrino de Jorge, y su madre, Insaurralde respondió: "Los delincuentes me nombran, pero no me comprometen". "No sabía que Castillo manejaba puestos ilegales", agregó.

En este sentido, indicó que quiere ver a "los delincuentes presos" y contó que "es denunciante desde 2010" respecto a las irregularidades en los puestos de los feriantes sobre el espacio público.

