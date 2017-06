Micheli criticó el aumento oficial del salario mínimo y no descarta ir a un paro

El titular de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, sostuvo hoy que el aumento unilateral del salario mínimo, vital y móvil, dispuesto por el Gobierno, “es casi igual” que la propuesta que habían hecho los empresarios, por lo que aseguró que el Ejecutivo “está jugando directamente para una de las partes”.



Además, el precandidato a diputado por el Frente Creo, espacio que comparte con el senador Fernando ‘Pino‘ Solanas, advirtió que impulsará un paro nacional junto al sector de esa central obrera que conduce Hugo Yasky, y dijo que intentará sumar a la CGT a esa medida.



“La oferta de los empresarios era casi igual, 9.800 (pesos) a julio de 2018, en 3 cuotas. Acá no fue unilateral, porque el Gobierno puso 200 pesos más que la propuesta de los empresarios, lo que da cuenta de que en realidad está jugado directamente por una de las partes. Uno pensaba que iba a partir la diferencia, pero no, se inclinó prácticamente lo mismo que lo que ofrecían los empresarios”, expresó.



En declaraciones a radio Milenium, Micheli resaltó que las tres centrales de trabajadores que participaron ayer de la reunión del Consejo del Salario “por primera vez” reclamaron de manera unificada una cifra en consonancia con lo que indica el Indec, “que para no ser pobre una familia tipo, el jefe de hogar tiene que ganar no menos de 14.600 pesos”.



Además, dijo que el incremento en tres cuotas dispuesto por el gobierno “es un negocio perfecto para los sectores empresariales”.



Por tal motivo, el sindicalista advirtió que impulsarán un paro nacional junto a la CTA de los Trabajadores, y que también buscarán sumar a la CGT.



“Las tres centrales vamos a tratar de juntarnos, por lo menos las dos CTA, vamos a intentar que también lo haga la CGT. Creo que con todo lo que está pasando, deberíamos pensar en un paro nacional, pero no sé si va a dar para eso. Al menos para una gran movilización a Plaza de Mayo”, aseveró.