Tras imputación a Caputo, el Gobierno oficializó emisión de bono a 100 años

El Gobierno nacional formalizó hoy la emisión del Bono Internacional 2117, colocado la semana pasada por u$s 2.750 millones, a través de su publicación en el Boletín Oficial.

Fue un día después de que el fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó hoy al ministro de Finanzas, Luis Caputo, por la emisión del bono a cien años que podría haber implicado “conductas delictivas en perjuicio de la Administracion Publica Nacional”.

Zoni le pidió al juez federal Ariel Lijo que abra la causa para investigar la operatoria y realizar una serie de medidas y diligencias para recabar información sobre la operación.

A través de la Resolución 97-E/2017 del Ministerio de Finanzas, que lleva la firma de Luis Caputo, el Gobierno dispuso “la emisión de nuevos instrumentos de deuda pública denominados Bonos Internacionales de la República Argentina en Dólares Estadounidenses 7,125% Vencimiento 2117”.

Asimismo, precisó que “el destino de los fondos será la atención del servicio de la deuda y gastos no operativos de la Administración Nacional”.

También puntualizó que “la Argentina tendrá derecho, a su opción, a rescatar los bonos, en forma total o parcial en cualquier momento o en forma periódica antes de su vencimiento”.

Además, designó a los bancos Citigroup, HSBC, Nomura y Santander “como colocadores conjuntos” de la operación.

La resolución reconoció “a los colocadores conjuntos una comisión de colocación total del 0,12% sobre el monto total del capital de los nuevos títulos públicos que se coloquen conforme a la oferta que se realice”, lo cual significa un pago de u$s 3,3 millones.

También designó a “The Bank of New York Mellon como agente fiduciario, de pago y de listado en Luxemburgo”, y aprobó “el esquema de honorarios y gastos” para esta entidad financiera en u$s 40.000.

Del mismo modo, aprobó “los gastos de impresión, distribución de prospectos, traducción y otros gastos asociados habituales que resulten necesarios para llevar a cabo las operaciones contempladas en la presente norma”, por u$s 718.348,62.

En otro orden, el Gobierno designó al Banco de la Nación Argentina, como agente de proceso, en la ciudad estadounidense de Nueva York.