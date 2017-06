Ordenan repartir parte de los Qunitas

El Tribunal Oral Federal 1 le ordenó ayer al ministro de Salud, Jorge Lemus, que en 30 días distribuya parte del contenido de los kits del denominado "Plan Qunita" que había establecido el gobierno de Cristina Fernández, luego suspendido por la actual administración de Mauricio Macri.

La resolución a la que accedió DyN fue adoptada por el tribunal que tiene en sus manos el juicio oral al ex jefe de Gabinete kirchnerista Aníbal Fernández y al ex ministro de Salud Daniel Gollán junto a otra quincena de imputados por irregularidades en ese programa. Allí se investiga la supuesta "administración fraudulenta" en la implementación del "Plan Qunita", destinado a proveer de un kit de insumos para sus bebés a madres carenciadas. Pero hubo quejas sobre la seguridad de algunos elementos que había en los kits y se planteó incinerarlos, lo que desató quejas críticas y presentaciones. Finalmente el juez federal Claudio Bonadio, que investigó el caso, decidió no quemarlos. El Gobierno abona $ 770 mil por mes para el resguardo de los 27 mil kits.

Cada conjunto incluía una cuna de madera con sistema de encastre, bolsillos de tela, colchón, un juego de sábanas –con un acolchado, un toallón y un saco de dormir–; indumentaria para el recién nacido (dos conjuntos enteros de manga larga, dos de manga corta, dos pantalones, dos pares de medias, un gorro, un abrigo polar, un par de escarpines y un neceser) y para la mamá.

El tribunal federal dispuso que no se podrán entregar las cunas y las frazadas pero sí el resto del contenido, anunciado por la ex presidenta.