Saez: "No vemos saturación de bonos argentinos"

El director de Renta Fija Internacional del Banco Itaú BBA, Baruc Saez, analizó en diálogo con El Cronista las últimas emisiones argentinas y las perspectivas para el mercado de deuda local.

–Recientemente Itaú participó en la última colocación de Arcor en el mercado. ¿Esta operación puede servir de ejemplo para futuras emisiones?

–La operación fue muy bien recibida. El retap de u$s 150 millones era lo que necesitaba la compañía para refinanciar deuda que había tomado a corto plazo. Los inversores conocen la buena reputación de Arcor, que es uno de los blue chip argentinos, cuyo rendimiento tradea por debajo de la curva del soberano. Por eso, no hubo necesidad de road show.

En el caso concreto de Arcor, el inversor ve un tomador de deuda responsable, y se confirma la excelente percepción que tiene el mercado sobre el management de la empresa.

–La semana pasada, con la colocación del bono a 100 años argentino, crecieron las alertas por una "sobreingesta" en el mercado de deuda de papeles del país. ¿Usted cree que el mercado pueda saturarse?

–Con la colocación de Arcor, en la que participamos directamente, y con el caso del bono a 100 años del Tesoro confirmamos demanda sostenida de papeles Argentinos. Esto reconfirma lo que venimos diciendo: los inversores están cómodos con el riesgo argentino. Además si se observa el pipeline para los próximos meses no está muy cargado: recientemente Córdoba y Pampa Energía anunciaron transacciones. No vemos una saturación de bonos argentinos en el mercado. No hay un suficiente supply comparado con la región, ni del soberano ni de las provincias, para generar una alerta.

–¿El hecho que finalmente el país no haya sido recategorizado como emergente afectará a los bonos argentinos?

–La decisión del MSCI afecta directamente al mercado de equity. Lo que ocurra en la parte de renta fija va por otro carril. En ese caso, el inversor prestaría más atención al rating de las calificadoras que lo que pase con las acciones.

–Algunos analistas señalaron que el bono a 100 años puede servirle al Gobierno para obtener una mejor calificación crediticia. ¿Esto es así?

–Creo que ayuda. Tener un bono a muy largo plazo no es condición necesaria ni suficiente. Es algo más bien simbólico para mostrar una proyección de país a largo plazo. En ese sentido, un bono a 30 o a 50 años también hubiera cumplido el mismo papel. De todas formas, las calificadoras buscan no dejarse contaminar con las percepciones del mercado y se enfocan en las variables macro. Hay intención de ordenar el déficit fiscal y los inversores están dispuestos a financiarlo.