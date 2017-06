Trigo de primavera marcó máximo en 3 años por mal clima en EE.UU.

El trigo de primavera tocó ayer un máximo para los últimos 3 años de operación, al alcanzar los u$s 253 por tonelada, en el mercado de Mineápolis luego del reporte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que marcó una baja en las condiciones de los cultivos en las castigadas áreas del norte de EE.UU.

El cereal negociado en ese mercado así se distanció del que se reporta en Chicago, donde las posiciones de trigo cerraron con subas de 0,7%, hasta u$s 166 la tonelada.

El informe oficial del Usda reveló que solo el 12% de los lotes plantados con el cereal están en buena o excelente condición en Dakota del sur, el peor registro desde 1988; mientras en Montana, ese porcentaje apenas trepa al 22%, lo más bajo desde 1986.

Además, los pronósticos climáticos para esa zona no son nada favorables, por lo que la condición de los cultivos puede empeorar en el próximo reporte del Usda, lo que empujó las compras de cobertura en ese mercado.

Chicago también se sumó a la rueda alcista, dado que el Usda también difundió datos del estado de los cultivos de maíz y soja inferiores a los que esperaban los operadores.

La soja, así, mejoró 0,5%, hasta u$s 334,5 la tonelada, en momentos en que el 66% de los lotes sembrados en EE.UU. están en condiciones buenas a excelentes, 1 punto porcentual por debajo del reporte anterior. No obstante, los pronósticos vaticinan mayores problemas para la soja plantada en las próximas semanas. El maíz también subió, aunque de manera leve, y ajustó a u$s 141,3 la tonelada, tras tocar un pico intradía en u$s 143,3 por el mismo volumen.

Para el grano, el Usda reportó que el 67% esta en condición buena a excelente, sin cambios respecto de la semana previa y por debajo de lo que esperaban los analistas.