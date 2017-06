Imputaron a Caputo por el bono a 100 años

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, fue imputado ayer por el fiscal federal Juan Pedro Zoni a causa de la emisión de un bono a 100 años que, entiende, generará perjuicios económicos al Estado Nacional.

En un escrito, Zoni le pidió al juez Ariel Lijo que analice si Caputo incurrió en conductas delictivas que perjudiquen a la administración pública.

La semana pasada, el Gobierno colocó u$s 2750 millones en un bono a 100 años con una tasa de 7,9%, lo que consideran que es una señal de confianza de los mercados.

Ante este escenario, Caputo expresó que, aunque recibió críticas locales, "en el resto del mundo solamente me felicitaron".

En diálogo con El Cronista, el ministro dijo que no estaba al tanto de la encuesta que hizo el editor de Financial Times Robin Wigglesworth, en la que usuarios de Twitter calificaron la emisión como "la más ridícul a de las últimas semanas" por sobre un bono griego a 10 años con tasa de 5,3% y la valuación de Vice Media en u$s 5700 millones.

Por su parte, un grupo de diputados del Frente para la Victoria (FpV) pidió interpelar a Caputo en el Congreso. "Queremos conocer los detalles de este nuevo proceso de endeudamiento a 100 años y con tasas altas que condena a varias generaciones de argentinos", solicitaron.