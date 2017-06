Se "enfría" la llegada de Enzo Pérez a River

El presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, reconoció ayer que es muy difícil la llegada de Enzo Pérez, uno de los futbolistas que pidió Marcelo Gallardo como refuerzo. "De Enzo Pérez todavía no hemos hablado nada. Una cosa es que yo diga que no viene y otra cosa es que diga que no queremos. ¿Cómo hacemos para pagar la cláusula de salida que tiene en Europa?", se preguntó.

En declaraciones formuladas a Radio La Red, confesó que su arribo es complicado debido a que el viernes deben presentar la lista de buena fe para los octavos de final de la Copa Libertadores.

En tanto, D’Onofrio también negó que existieran chances de que regrese Leonel Vangioni porque "en mi charla con él me dijo que quería permanecer en Europa". "En ningún momento nos dijo ‘quiero volver a River’. Para eso, saben que el primer paso es llamarlo a Gallardo", comentó.