Empresarios, entre las elecciones y el gradualismo económico

Como pasa con el dólar que es un serrucho, así pasará hasta las elecciones con las noticias económicas: una buena y otra mala, todo dosificado por la tibieza del inevitable gradualismo. El cierre de listas agregó lo suyo y algunas consultoras auguran tensión. Desde Poliarquía anticiparon que Cambiemos tiene chances de aumentar su caudal electoral en todo el país pero lucirá poco si no gana en el fango bonaerense. Otra encuesta de cerca de 1000 casos en la provincia de Buenos Aires, realizada a 24 horas del cierre de listas, coloca a la ex presidenta como la candidata favorita y a Cambiemos como la fuerza política preferida.

En síntesis, el kirchnerismo focalizará sus misiles en la economía, el oficialismo apuntará a la corrupción K. Con el difícil objetivo de tratar de sobrevolar esta coyuntura y poniendo el eje en el desarrollo, el empleo, la pobreza y la corrupción; mañana y pasado se realizará, en el Sheraton, el XX Encuentro Anual de ACDE ‘Trabajo e inclusión: Desafíos frente al crecimiento y la innovación’, que preside Roberto Murchinson (h). Participarán, entre otros, Agustín Salvia (Observatorio de la Deuda Social UCA); Jorge Triaca (Ministro de Trabajo); Jorge Lawson (Director del Banco Nación); Ricardo Pignanelli (Secretario general de SMATA); Graciela Ocaña (legisladora y candidata); José Nun (ex secretario de Cultura); Bernardo Toro (filósofo colombiano); Jorge Faurieu (canciller); Horacio Rodríguez Larreta (jefe de gobierno porteño); Paolo Rocca (Techint); Hugo Sigman (Insud). Resulta interesante que el sector privado ponga en agenda el debate público sobre políticos, empresarios y sindicalistas corruptos. En especial porque en el país sólo se resolvieron siete casos de corrupción en 20 años.

La duda es si hay ahora más corrupción que antes o si hay menos tolerancia frente a ella o mayor visibilidad de los hechos de corrupción. En definitiva, ACDE presidida por Juan Vaquer (Dupont) posee un Compromiso Personal Empresario que apunta a fortalecer en sus CEO’s las conductas morales con relación al sector público y privado, los contratistas, los empleados, el medio ambiente, la comunidad y los valores religiosos.

Volviendo a la coyuntura, el cierre de listas trascendió fronteras y generó un wait and see en el exterior, terreno hasta ahora de fortaleza para el presidente Mauricio Macri. Algunos analistas, sin embargo, como el ex ministro Juan Llach encontraron una mirada optimista acerca de la calificación de Morgan Stanley que dejó a la Argentina en el grupo de ‘fronterizos’ en lugar de subirlo a ‘emergente’. En declaraciones a Radio Mitre sostuvo que "nos obliga a concentrarnos en lo nuestro". Es decir, por ejemplo, que el Gobierno afile el lápiz del gradualismo en la comprometida situación fiscal, justo ahí donde las condiciones socio-económicas no admiten guadañazos aunque tal vez sí mejoras impositivas que atraerían inversiones reales, menos enfocadas en lo financiero.

Mirar hacia adentro las cuestiones pendientes también implicaría quitarle modorra al Congreso. Un puñado de proyectos inquietan al sector privado. Por un lado, el proyecto de Ley de Responsabilidad Penal sobre Personas Físicas que motivó una carta de Adeba a la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, que preside Andrés Lipovetzky. La entidad objetó siete cambios que estudian los legisladores. Consideró que "no resulta válido responsabilizar a la sociedad controlante por actos delictivos de su controlada" y la eliminación del artículo 5, en el que se establecía que la sociedad sucesora no sería responsable de un hecho delictivo "en caso que demostrara que había adoptado las diligencias adecuadas para corregir el accionar y evitar la repetición de hecho semejantes al momento de concluirse la operación de reorganización social". Por otro lado, las alimenticias nucleadas en Copal, presidida por Daniel Funes de Rioja, cuestiona la letra del proyecto para bajar el IVA a la canasta básica y el de reducción de las distorsiones de precios en la economía, ambos promovidos por el frente de Sergio Massa y Margarita Stolbizer. Sobre esta iniciativa de reducción de IVA aunque Copal coincide en la necesidad de bajar la carga tributaria, cree que esta iniciativa agudiza las distorsiones entre productos que tienen el potencial de ser sustituidos. También cuestionan que el régimen para la estabilización de precios implicaría controles que afectarían la libertad de comercio, favorecería la importación por sobre la producción y, en la práctica, serían similares a los impulsados en el anterior Gobierno por el ex secretario Guillermo Moreno (hoy, candidato).