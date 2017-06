Apuran las audiencias públicas del Congreso y El Calafate para reactivar las represas del sur

El Gobierno nacional aceleró la discusión para la puesta en marcha de la construcción de las controvertidas represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en la provincia de Santa Cruz.

Ayer el Ejecutivo reunió a un grupo de legisladores en la Casa Rosada para explicarles la ‘adenda‘ del contrato inicial y los detalles del informe de impacto medioambiental con la intención de lograr un trámite exprés en las diferentes comisiones y cumplir la hoja de ruta establecida en la que se propuso que en septiembre comiencen las obras hasta ahora paralizadas.

"Nos explicaron cómo quedó finalmente el proyecto, el informe de impacto ambiental y la preservación del Lago Argentino y se estableció que la audiencia pública se realizará el 20 de julio", explicó a El Cronista el senador Julio Cobos.

Frente a la consulta de si habrá una fecha diferenciada para la audiencia pública en Santa Cruz, el senador explicó que se realizará "todo el 20 y en el caso del sur se utilizará la videoconferencia".

"Nos quedó claro que (la obra) será más económica que lo que se había planteado en un principio y que es imperioso que empiece porque va a significar una reactivación laboral en una provincia, que está complicada", agregó el ex vicepresidente.

Hace unos días, autoridades del Ministerio de Energía hicieron una presentación "reservada" al presidente Mauricio Macri y al vicejefe de Gabinete Mario Quintana. Allegados a ambos funcionarios explicaron que la reunión "fue como las de seguimiento que se hacen con otros sectores pero tenía la particularidad que la reactivación de las obras es una de las principales cuestiones luego de la gira por China".

Así lo habían explicado empresarios que participaron de la gira asiática, quienes señalaron que el propio presidente chino, Xi Jinping había reclamado por la puesta en marcha de la construcción de las represas de Santa Cruz, obra en la que ya habían desembolsado u$s 800 millones y de la que, no sólo no había resultados a pesar de la renegociación del contrato, sino que se había judicializado.

Además, en el encuentro con Macri y Quintana se intercambiaron opiniones respecto a la estrategia del Ejecutivo para la presentación que realizará a la Corte en agosto para levantar la cautelar que mantiene paralizada las obras.

Según el cronograma establecido por el Secretario Parlamentario del Senado de la Nación, el radical Juan Pedro Tunessi, que ya tienen en su poder todos los senadores, el próximo 4 y 5 de julio serán publicados los edictos de llamado a las audiencias públicas con los requisitos formales para participar. El 20 de julio se realizará la audiencia en el salón Azul del Senado y en Hospital de Alta Complejidad S.AM.I.C El Calafate, en la ciudad del glaciar Perito Moreno .

Como las audiencias no tienen carácter vinculante, luego habrá plazo hasta el 3 de agosto para que los legisladores presenten escritos a los presidentes de las Cámaras, y estos tendrán hasta el 8 del mismo mes para presentar el informe final a la autoridad de aplicación.

Si se cumplen con todos los plazos de la manera que estableció Tunessi en las filiminas que le envió a los senadores, en septiembre se retomaría la obra de infraestructura que, una vez concluida, generará el 5% de la energía del país.