Lula asegura que Palocci es inocente

El ex presidente Lula da Silva reclamó la renuncia de Michel Temer a la presidencia y pidió la convocatoria a elecciones directas anticipadas tanto para el Ejecutivo nacional como para el Parlamento, dado que Brasil vive un momento de "ingobernabilidad".

Además, criticó a la decisión de juez Sergio Moro por la condena a 12 años de prisión al ex ministro Antonio Palocci por corrupción y lavado de dinero. El mismo juez se apresta a emitir su fallo en un caso que involucra al actual precandidato presidencial por el PT.

Lula señaló que tanto en su caso como en el de Palocci "no hay pruebas". "Fue condenado sin pruebas, a no ser una delación, es decir palabra contra palabra. Y nadie puede ser condenado por eso". "Yo probé mi inocencia. Si se toma otra decisión, quiere decir que no vale la pena ser honesto e inocente en este país", señaló.