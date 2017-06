Trabajar a contrarreloj

América del Sur es la región más difícil para el planeamiento de las empresas, tanto desde el punto de vista reglamentario como de cumplimiento. Y, en ese mapa, la Argentina es el país con el régimen más complejo de reglas corporativas. El dato es resultado del Global Benchmark Complexity Index que realiza TMF, firma que brinda servicios empresariales a nivel global.

Para el relevamiento, se encuestó a expertos locales en cumplimiento de toda la red y se ubicó a 81 países según cuán difícil era para el equipo de administración de entidades legales de una firma cumplir con toda la legislación local relevante. El podio en el mundo, en orden de dificultad, está ocupado por la Argentina, Bolivia (2°) y Perú (3°). Del otro lado, Nueva Zelanda se coronó como el país con mayor facilidad para el cumplimiento, seguido de Irlanda y las Islas Vírgenes Británicas.

"La Argentina es un país en el que continuamente hay flujos de cambios legislativos, normativos e impositivos. Entonces, por ejemplo, las organizaciones no tienen ni la capacidad ni el know how para dedicarse a esto y prefieren buscar un partner", explica a El Cronista Raimundo Díaz, director Ejecutivo de las Américas de TMF Group, de visita en la el país.

Así, el ejecutivo asegura que, en los últimos años, la tendencia es "desmaterializar" Recursos Humanos. Esto es, el empleado suele entrar a un sitio web y, desde allí, acceder a todos sus recibos de sueldo, generalmente en la nube. "El área es casi la tormenta perfecta: tiene el aspecto humano del tratamiento del individuo, los cambios regulatorios, los acuerdos colectivos de trabajo. Hay que tocar una serie de inputs que cambian de forma constante", advierte.

De ahí que las organizaciones recurran, cada vez más, a tercerizar este servicio. "Las compañías están enfocando sus esfuerzos al área core de su negocio y buscar profesionales para las demás", añade. Hernán Kogan, head of HR & Payroll Services de TMF Group para la Argentina, coincide: "Sería muy costoso para ellos tener equipos de trabajo tan actualizados, sobre todo en países como la Argentina y Brasil, que tienen una legislación tan dinámica".

Kogan remarca la gravedad del tema: "En las empresas donde hay sindicatos, un error en una liquidación de la nómina puede derivar en un paro de la fábrica".

Todo esto, entonces, lleva a digitalización de los servicios, por la complejidad que traen en sí mismos, pero también para facilitar la fiscalización por parte de las autoridades.

Los departamentos de Recursos Humanos también se volvieron mucho más "exigentes" en cuanto a la información que necesitan. Entonces, más allá de liquidar salarios, a las empresas que proveen estos servicios, como TMF, les piden un mapa completo de los datos, que las organizaciones usan después para tomar decisiones relacionadas con los perfiles que necesitan en sus equipos de trabajo. E, incluso, es una buena forma de acceder a un benchmark para ver qué está haciendo el resto del mercado. "La parte más básica del negocio es la gestión de la plantilla. Pero es solo la puerta de entrada para proveer servicios más variados y complejos, incluso soft", indica Diaz.

Kogan aporta que las nuevas demandas de los empleados exigen "transparencia del management, flexibilidad y estar muy atentos a sus necesidades". De hecho, a nivel interno de la compañía, utilizan una plataforma en la que cada empleado puede definir sus objetivos, que se revisan formalmente pero, también, con un feedback permanente, no solo semestral. Con la renovación de la plantilla y recursos cada vez más jóvenes, esperar a la instancia formal de evaluación ya dejó de ser eficiente para la gestión del día a día.

Velocidad normativa

Localmente, los ejecutivos coinciden que el tema más "candente" es la liquidación del impuesto a las Ganancias que, si bien se vio reducido en los últimos meses, sigue ocupando uno de los primeros lugares de la agenda del área. "Uno de los issues en la Argentina es que, además de que las normas cambian, hay muy poco tiempo para implementarlas. Suele pasar que un cambio normativo sale publicado con algunos grises pero, al mismo tiempo, con un impacto en 48 o 72 horas. Es un trabajo a contrarreloj", cuentan. F.R.